鐵道迷、藝文派必遊！ 跟著JR東日本鐵道 品讀「青森時空藝術」

各式各樣蘋果造型的藝術品,是到青森旅遊的驚喜之一。 圖:JR東日本/提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】提起日本本州最北的青森縣,除了蘋果、白雪、睡魔祭之外,還有在季節點綴下綻放的美麗櫻花!此外,2021年夏天,包括青森三內丸山遺跡在內的「北海道・北東北繩紋遺跡群」被登錄為世界遺產;2020年在弘前也誕生了一座弘前當代美術館,還有出身弘前的日本藝術家奈良美智在美術館中展出經典作品。

腹地廣闊的青森,其實有好多好多值得探索的地方,像是被鐵道迷津津樂道的五能線、八戶線、津輕鐵道線、青森鐵道線;自然派們喜歡的白神山地青池、十和田湖、奧入瀨溪;藝文派必遊的青森縣立美術館及十和田市現代美術館,都是讓無數旅人著迷之處,現在就跟著JR東日本鐵道,來趟青森縣走讀之旅。

青森三內丸山遺跡:來自繩紋時代的智慧 感受時空之永恆

距離奈良美智青森犬所在的青森縣立美術館只有10分鐘腳程的三內丸山遺跡,是日本當前規模最大的繩紋聚落遺跡,時間大約落在公元前5900年到公元前4200年。

據說這裡自江戶時代時就已被發現是史前聚落遺跡,而自1992年起(平成4年)的大規模考古調查中,境內發現了許多不同的建築遺跡、墓穴、儲藏穴、道路遺跡等,更出土了大量繩文時代的土器、石器、土偶、骨角器等,甚至有來自其他地區的翡翠、黑曜石等寶石,而得以更加被確定為原始聚落。目前遺跡已被保存並規劃成可體驗繩紋文化的考古「聚落」公園,主要分為室內展示的「繩紋時遊館」及室外的「繩紋的村落」兩大部分。

▲三內丸山遺跡中的以柏科樹木的皮編織而成的籃子。 圖:JR東日本/提供

繩紋時遊館內的常設展中,可見到不少繩紋時代出土文物,包括以黑曜石製成的箭頭、非常有繩紋特色的板狀土偶及柏科樹的皮編織而成的籃子等,還能透過櫥窗見到考古團隊們處理、鑑識文物等工作作業的樣子。

▲繩紋時遊館鑲滿且按照年代排列的五千多片繩紋土器碎片。 圖:JR東日本/提供

時遊館本身環型的建築很有特色,其中藝廊空間中更有一面高牆上,鑲滿且按照年代排列的五千多片繩紋土器碎片,看上去非常壯觀且有意思。室外的繩紋的村落,則是依據考古結果,將繩紋時代建物再次還原於世,讓大家真的能「穿越」到西元前兩三千年前的原始聚落中,而其中以由6根巨大的木柱組成的「大型立柱式建築」及「大型豎穴建築」最為令人印象深刻。

◆三內丸山遺跡・繩文時遊館

地址:青森県青森市大字三內字丸山305

開館時間:9:00~17:00(最後入館16:30)

大眾交通:

‧ JR新青森站,轉搭路線公車睡魔號(ルートバスねぶたん号),在「三內丸山遺跡前」下車,車程約15分鐘。

‧ JR青森站,轉搭路線公車睡魔號(ルートバスねぶたん号),在「三內丸山遺跡前」下車,車程約30~40分鐘。

※ 受新型肺炎影響,目前線路公車睡魔號全面停駛。

弘前當代美術館:老酒廠倉庫再新生 奈良美智弘前紀念犬搬新家

前身為吉野町磚倉庫,於弘前著名的櫻花景點「弘前公園」相去16分鐘腳程的弘前當代美術館,於前年夏天正式開館。這座酒造紅磚倉庫,是自明治時代起陪伴弘前近現代產業發展的見證者之一,是被包括弘前出身的日本藝術家奈良美智等弘前人所愛著的歷史建築,且與奈良美智也有頗深的淵源。

▲奈良美智《A to Z Memorial Dog》 ©︎Yoshitomo Nara。 圖:JR東日本/提供。

在磚倉庫被整備為現在的美術館前,奈良美智就曾在這座老建築中開辦幾次展覽,且都得到廣大迴響。辦展的契機最早是由源於當時建築的所有者與奈良美智的相遇在2006年在展覽「YOSHITOMO NARA + graf A to Z」成功結束後,為了向促成展覽成功舉辦的人們表達感謝,製作了作品《A to Z Memorial Dog》,並將之贈送給弘前市。而如今隨著弘前當代美術館的誕生,這隻和青森縣立美術館的那隻青森犬宛若兄弟的《A to Z Memorial Dog》,也住進了新家。

▲Jean-Michel OTHONIEL《The Knot of Eden(伊甸園之結)》。 圖:JR東日本/提

老倉庫的再次重生轉型,建築設計是由活躍於日本國內、法國巴黎及歐洲地區的日本建築師田根剛主導,以「記憶繼承」為主概念,在保存狀態良好的紅磚建築體,進行改建和抗震等功能補強,並將建築空間本身也變成一座藝術品。

◆弘前當代美術館(弘前れんが倉庫美術館)

地址:青森県弘前市吉野町2-1

開館時間:9:00~17:00

【2022年度春夏企劃(4/16~8/28) 池田亮司展】

‧ 一般票 1300日圓(團體1200日圓)

‧ 學生票 1000日圓(團體900日圓)

※ 高中以下、65歲以上者及在弘前的留學生入場免費

大眾交通: ‧ JR弘前站,轉搭弘南巴士(弘南バス),在「蓬莱橋」或「住吉入口」站下車,分別徒步約4分鐘或約2分鐘可抵達。

周邊景點:青森縣立美術館

就在三內丸山遺跡旁的青森縣立美術館,以奈良美智的作品《青森犬(あおもり犬)》名揚國內外,其建築本身也非常值得品味。靈感設計來源於三內丸山遺跡,美術館建築無論外觀還是內部都以純白搭配土色的極簡風格為主,並結合考古現場的壕溝的概念,巧用幾何學將繩紋及現代意象相結合,而設計出來的獨特空間,隨天氣與光影變幻,建築空間也會呈現出不一樣的表情。正是在如此優美的空間中,收藏了生於青森縣的日本藝術家奈良美智的包括《青森犬》在內的多樣作品,也能見到藝術巨匠夏卡爾為芭蕾舞《Aleko》所繪製的四幅大型舞台佈景等。

▲奈良美智 《青森犬(あおもり犬)》 ©︎Yoshitomo Nara。 圖:JR東日本/提供

▲奈良美智 《Miss Forest/森の子》 ©︎Yoshitomo Nara。 圖:JR東日本/提供

除此之外,美術館設有可愛的咖啡空間「四隻貓(4匹の猫)」,提供以青森當地食材料理烹調的午餐餐點及點心。而獨立設置的紀念品店,亦是喜歡藝文雜貨的朋友們不容錯過的好去處之一,即便不進入美術館,也可以直接拜訪。

◆青森縣立美術館(青森県立美術館)

地址:青森市安田字近野185

開館時間:9:30〜17:00(最後入館16:30)

公休日:每月第2、4個週一(若遇到國定假日則隔日公休)、年末年始

大眾交通:

‧ JR新青森站,轉搭路線公車睡魔號(ルートバスねぶたん号),在「縣立美術館前」下車,車程約10分鐘。

‧ JR青森站前6號公車站,轉搭路線青森市營公車 青森三內丸山遺跡方向(青森市営バス 青森三内丸山遺跡行き),在「縣立美術館前」下車,車程約20分鐘。

※ 受新型肺炎影響,目前線路公車睡魔號全面停駛。

周邊景點:青森 A-FACTORY

來到青森,想要購買特產伴手禮,想必多少聽過A-FACTORY的大名。作為以蘋果為主題的特產伴手禮品牌,A-FACTORY旗下開發出包括蘋果酒在內的多種蘋果伴手禮食品,在青森與弘前也設有蘋果酒酒廠。

▲A-FACTORY旗下開發出包括蘋果酒在內的多種蘋果伴手禮食品。 圖:JR東日本/提供

總店就位於青森車站旁的陸奧灣邊,那並排六個三角形屋頂的獨特建築,已成了青森市內的地標之一,與此同時,更在2011年拿下GOOD DESIGN日本設計獎。店內不僅能找到A-FACTORY的伴手禮商品,更能見到其他同樣具有青森特色的紀念品、工藝品、文創商品、美食點心等,宛如一間青森特產博物館。A-FACTORY在弘前車站也有分店,出了剪票口一下就能看見,儘管規模不及青森本店大,卻也是選購伴手禮的不二選擇。

(飲酒過量有礙健康。未成年者請勿飲酒。)

◆A-FACTORY(エーファクトリー)

地址:青森県青森市柳川1-4-2

大眾交通:JR青森站,步行1分鐘。

周邊景點:弘前公園

作為賞櫻名所非常有名的弘前公園,其中的弘前城是目前日本現存最北端的天守閣,也是日本國家重要文化財。公園腹地廣大,可見往昔弘前城的規模,而園內目前種有2600棵左右的櫻花樹,每年4月下旬~5月上旬的櫻花季節,公園會舉辦的「弘前櫻花祭典」可是聞名海內外。尤其是櫻花滿開時護城河面上佈滿櫻花瓣的美景,更是令人心神嚮往。

▲弘前櫻花祭典。 圖:青森縣/提供

歷史與藝術,都是自然與人類智慧的結晶,從西元數年前的先人遺跡,到近現代藝術家和民藝匠人的作品,無不令人感到自然與人的可愛。

找機會為自己規劃一趟青森文史藝術之旅吧!沿著JR東日本的鐵道,造訪新世界遺產三內丸山遺跡與朝聖奈良美智作品,透過旅行放鬆自我,也能為自己的生活找到更多靈感與動力。

