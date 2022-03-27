用手機做櫻花AR體驗！ 2022日本星巴克櫻花季限定商品 喝得到超夢幻櫻花牛奶拿鐵

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本星巴克每逢櫻花季都會推出期間限定商品，小編也好期待今年將出現哪些厲害的設計。終於！隨著日本進入櫻花祭，星巴克也推出兩彈的櫻花季商品。就讓小編帶大家簡單欣賞第一、二彈個別的新品吧！除了櫻花杯商品外還有飲品、限定活動也同步登場～

第一彈限定商品：Sense of SAKURA Beauty

以櫻花粉、白色與淡藍色作為第一彈商品的主要色系，柔美的色彩選用展現出櫻花的優雅氣息。

不論是馬克杯、隨行杯、咖啡杯或玻璃杯應有盡有，商品不僅只有杯款而已，這次也推出了玻璃罐、鉛筆提袋、筆記本、便籤紙等生活雜貨，讓煩悶的疫情時代生活增添不少美感。

第一彈限定餐點：櫻花草莓白玉星冰樂、櫻花牛奶拿鐵

🌸櫻花草莓白玉星冰樂（さくら ストロベリー 白玉 フラペチーノ）

櫻花季結合草莓季絕對是最幸福的時節💕星冰樂以粉色的Q彈白玉加上草莓、櫻花、牛奶、奶油和巧克力等食材，製作出漂浮在奶油上的櫻花花瓣一般，十分夢幻。

價格：Tall 680日幣（內用）、668日幣（外帶）

期間限定：2月15日～4月12日，售完即止

🌸櫻花牛奶拿鐵（さくら 咲いた ミルク ラテ ホット）

你有看過這麼美的拿鐵嗎！粉嫩嫩的熱牛奶拿鐵上頭竟然綻放了一棵櫻花樹～在綿密的奶泡上以巧克力醬製作樹枝，再以草莓巧克力作為櫻花花瓣，最美的櫻花咖啡非你莫屬啦！

價格：內用Short 510、Tall 550、Grande 590、Venti 630日幣；外帶Short 501、Tall 540、Grande 579、Venti 618日幣

第二彈限定活動：AR櫻花體驗

喝星巴克也能體驗AR？日本星巴克因應櫻花季到來推出AR賞櫻活動。

掃描收據、商品上的QR Code開啟AR濾鏡，選擇想要拍攝的AR格式並將鏡頭對準拍攝物，夜櫻就會滿開在你的手機裡囉！是不是很特別呢～

體驗時間：2月15日～4月12日

官網介紹：https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2022-4567.php

櫻花季第二彈以夜櫻為主題，第一彈欣賞完白天的櫻花後，跟星巴克一起在浪漫的夜晚中欣賞隨風綻放的櫻花吧！

第二彈限定商品：滿開的櫻花

櫻花系列第二彈以粉色為基調，設計櫻花綻放的周邊商品。鮮豔的色澤、華麗的櫻花，即使在櫻花季結束以後使用也能感受滿滿的春日氛圍。

第二彈商品包含馬克杯、玻璃杯、隨行杯等基本款商品，保冷袋、便籤紙、迷你杯禮盒組也應有盡有，你最喜歡哪一款商品呢？

第二彈限定餐點：夜櫻星冰樂（さくらカシス ストロベリー 白玉 フラペチーノ）

以酸酸甜甜的黑醋栗醬，營造夜櫻的外觀，並結合白玉、牛奶、櫻花粉和草莓果汁製成星冰樂，上頭以生奶油、櫻花粉的草莓巧克力和柔軟的生八橋裝飾點綴，一杯星冰樂充滿了豐富有層次的口感。

價格：Tall 680日幣（內用）、668日幣（外帶）

第二彈限定活動：AR夜櫻體驗

與第一彈不同的是，第二彈的櫻花AR體驗改成了欣賞夜櫻，晚上的櫻花也別具風味呢！

體驗時間：2月23日～4月12日

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