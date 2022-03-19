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日清杯麵「桑拿房杯蓋」腦洞大開！等泡麵看大叔洗三溫暖，另有泡麵湯飲水機等創意商品

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／日清泡麵官方推特
圖／日清泡麵官方推特

來自日本的知名泡麵品牌「日清杯麵」憑藉各款風味虜獲饕客芳心，而日前官方也因應當地一年一度桑拿日（サウナの日），設計出超創意的「桑拿房杯蓋」，只要在泡麵倒入熱水、放上杯蓋，冒出的蒸氣瞬間瀰漫桑拿模型，讓人等泡麵熟時看大叔洗三溫暖，完全不怕無聊。

圖／日清泡麵官方推特
圖／日清泡麵官方推特

日清杯麵3月於日本桑拿日釋出一款「桑拿房杯蓋」示意影片，桑拿房造型的模型上坐著兩名大叔桑拿客，倒入熱水的杯麵冒出熱氣，彷彿還原了三溫暖場景，讓人嘴饞或飢餓時最難熬的「等泡麵時間」瞬間變得療癒萬分。這款腦洞大開的可愛概念，瞬間引發日本當地網友及台灣網友熱議，令人直呼若實際推出會想入手。

圖／日清泡麵官方推特
圖／日清泡麵官方推特

除了泡麵杯蓋，趁著愛耳日（耳の日），品牌也推出了迷你造型的日清杯麵耳塞創意，萌度指數破表，還有網友留言表示：「以後若耳鳴看醫生，可以說是因為耳朵里有杯麵。」

圖／日清泡麵官方推特
圖／日清泡麵官方推特

而趁著50週年，品牌也實際曾於貓之日推出了「貓咪杯麵」，貓耳的撕開可見貓咪的圖樣；還有今年1月祝福應試考生合格必勝的杯麵，另有10公升大容量的杯麵湯電鍋，放在辦公室超實用，堪稱創意百寶袋。

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