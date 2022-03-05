靠1張美照在日網爆紅！日本三重超美河津櫻秘境　水路上賞粉嫩倒影

從韓國紅起來的飯店度假旅遊方式Hocance越來越紅，在日本也非常有人氣。飯店度假有趣，渡輪上的飯店度假又是另一種樂趣。這次我們搭上商船三井Sunflower號，從東京出發到北海道，走了一趟特別的Hocance飯店度假之旅，同時體驗了一下舊時代人們出行跨海的一點惆悵浪漫。

2022-02-27 09:00