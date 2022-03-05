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靠1張美照在日網爆紅！日本三重超美河津櫻秘境　水路上賞粉嫩倒影

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透過網路傳播的力量讓「笠松河津櫻路」名聲大噪，成為三重賞櫻必訪景點。　圖：三重フォトギャラリー／來源
透過網路傳播的力量讓「笠松河津櫻路」名聲大噪，成為三重賞櫻必訪景點。　圖：三重フォトギャラリー／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】位於日本三重縣笠松町的「笠松河津櫻路」原先是當地人才知道的櫻花秘境，直到約2年前，專門拍攝三重縣美景的攝影師ふがるちゃん（@mie_eetoko）上傳1張倒影櫻花照後，沒想到瞬間在Twitter掀起話題。美照甚至吸引35.2萬人都來點讚，成為三重縣近年超夯賞櫻景點！

▲水路內還有擺設小船，與河津櫻花海共舞美景。　圖：三重フォトギャラリー／來源
▲水路內還有擺設小船，與河津櫻花海共舞美景。　圖：三重フォトギャラリー／來源

看起來像河川的這條水路，其實是笠松町內長達1,500公尺的農業用水渠。當地居民齊力在岸邊種下約350株河津櫻，2月下旬起就會迎來賞花期，風勢不強時能清楚看到櫻花倒影水面的雙重景色，有機會捕捉到與當初爆紅美照同樣的絕美風光。水渠兩側擁有粉櫻、綠草與藍色小船，宛如邀請旅人來到童話世界。

三重・笠松河津櫻路

最佳賞花期：2月下旬～3月中旬

交通：JR松阪站搭乘公車至「三雲地域振興局」站下，徒步約30分；自名古屋市區自駕約90分。

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美景 賞花 秘境

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