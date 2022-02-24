「最陡過山車」垂直墜落＋7次迴轉！富士急樂園設施7選　牢籠摩天輪、廢棄醫院鬼屋必挑戰

【撰文:Shinon/ 窩日本】

被工作及生活壓得透不過氣來嗎？何不到遊樂園好好瘋狂玩一番，忘卻日常的煩憂呢？在日本山梨縣的「富士急樂園」，從東京出發只要2個小時左右，就可以在富士山的背景下玩個痛快。

大家可能對富士急樂園的印象，就是設施都非常刺激恐怖，但事實上富士急樂園面積非常大， 共分4個主題園區，有30多個遊樂設施，不論刺激動感的，還是可以親子同樂的設施都十分豐富。以下就來為大家介紹富士急樂園幾個不可不玩的設施吧~

1. FUJIYAMA

最快速度為130公里/小時，最大落差是70米，就像從20樓高的大廈跌下來一樣，會讓人瘋狂尖叫。玩FUJIYAMA有一個小好處，就是升到最高點時可以在無人阻擋的視點去飽覽富士山的景色。坐在雲霄飛車上看富士山真是很特別的體驗，但切記要好好把握機會，因為馬上便會是高速行駛及墜落，可不會有餘裕顧到眼前景色囉(笑)

2. 高飛車-最陡過山車

最高落下角度為121度！高飛車有著世界第一的斜度，讓你有種垂直墜落的錯覺，配合7次迴轉、突然的上升或急速停止，在短短的車程中一次感受到不同刺激體驗，讓你心跳大爆發。

高飛車還有一個特點是8個座位連合行駛，不像一般利用勾子相互連結起來的座位，坐著時會一直搖晃，整個過程更加舒暢。

3. 戰慄迷宮-慈急綜合醫院鬼屋

不習慣雲霄飛車也不要緊，富士急樂園還有超長路程的迷宮型鬼屋。戰慄迷宮以廢棄醫院為主題，設施有2層高，內裡陰暗，瀰漫著詭異的氣氛。

你需要穿過不同的可怕病房及手術室去完成任務，途中隨時會遇上患者及醫生護士的鬼魂嚇你一跳，全長約50分鐘、900米充滿恐懼的過程會使你滿身冷汗。

4. Fujiyama- 過山車之王Sky Deck

在2021年7月開幕的Sky Deck是建在FUJIYAMA過山車的車軌旁的展望台，高55公尺，可以把富士急樂園的景色一覽無遺，而最棒的就是有富士山當背景，是和富士山合照的好地方！

在登上展望台前要先把包包等物品放在置物櫃中，然後便乘搭升降機來到塔頂。在天氣晴朗的日子，看著廣闊的景色還人心曠神怡。那裡的員工也很友善，會主動為你介紹看點，還有幫忙拍照。

Sky Deck的另一重點就是可以拍到FUJIYAMA雲霄飛車經過的瞬間！所以如果你不太敢坐雲霄飛車，那也不怕無聊，在你的朋友去排隊坐FUJIYAMA時就過來觀景台記下他們那興奮又害怕的樣子吧(笑)

Sky Deck觀景台是拍攝富士山的絕佳地點，但可惜的是小編這天到訪時富士山沒有露面…… 果然看富士山是很講運氣的！如果你前往的那天有看到富士山出現，就一定要登上Sky Deck拍照！

Sky Deck下方還設有刺激的高空散步，不畏高的朋友歡迎挑戰！

5. 閃亮之星摩天輪

在天朗氣清的日子乘搭摩天輪，於包廂中不受人影響獨佔富士山景色，隨著摩天輪慢慢的轉動，讓你繃緊的心情也會隨之緩和。

如果你膽子夠大，還可以選全透明包廂，感受就像浮在半空中的體驗。而在晚上更會亮起七彩夢幻的LED燈，充滿浪漫的氛圍，可以與重要的人留下美好回憶。

富士急樂園牢籠摩天輪

同樣在2021年7月推出的牢籠摩天輪是把原本的2台摩天輪車廂改為「牢籠造型」，非常搞笑。

小編抱著好奇心乘搭了這個牢籠摩天輪包廂，立方體的包廂中有一張長椅，全程都需要坐著。而四周是格子狀的鐵絲網，雖然明知設施都是確保了安全才運行，但看著幼細的鐵線與外面升得愈來愈高的景色，再加上冷風不斷吹進來，還真的讓人有點緊張，如此特別的摩天輪體驗可是只有在富士急樂園才能嘗試到！

6. 麗莎與卡斯柏小鎮

富士急樂園內有一個在日本Instagram上熱門的話題打卡景點，就是以法國繪本角色麗莎和加斯帕德（Lisa and Gaspard）為主題的園區，不少日本女生都特地來拍照。你可以在商店購買可愛的雜貨，或是在咖啡廳來一頓下午茶，享受歐陸風情與悠閒時光。

麗莎與卡斯柏小鎮內還有一個噴泉花園，不同季節會綻放粉蝶花、油菜花等，與艾菲爾鐵塔的裝飾、旋轉木馬一起形成獨特的構圖，就像童話世界的夢幻景色定會擊中你的少女心。

7. 火影忍者×博人富士木葉隱村

在2019年才開幕的新園區，與人氣動漫火影忍者合作，可以戴著3D眼鏡進行射擊遊戲，像是進入動漫世界一樣。當然少不了可跟心愛的角色合照、品嚐主題美食與購買限定周邊商品，所以動漫迷一定要到訪！

以上介紹只是冰山一角，富士急樂園還有很多充滿樂趣的設施，男女老幼都能玩得盡興！趕緊計劃去富士急樂園的行程，在遊樂園中活動一番，驅走所有煩惱及鬱悶心情吧！

窩日本推薦閱讀： (懶人包)京都必去賞櫻景點10選推薦–醍醐寺、平安神宮、還有……

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」