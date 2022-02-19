皮卡丘砂鍋、閃電尾巴湯匙萌翻　寶可夢暖心廚具雜貨登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

濕濕冷冷的天氣，從腳底到手心都好冷阿～～讓可愛的皮卡皮卡丘⚡️來暖暖你的心靈吧！日本寶可夢中心線上商店去年底推出了各種皮卡丘廚具商品，用可愛的造型土鍋(砂鍋)煮頓美味火鍋吃暖心又暖胃💖除了土鍋之外，還有尾巴造型湯匙和玻璃杯等各式周邊，快一起來看看有哪些商品吧！

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皮卡丘造型土鍋

一個人吃鍋剛剛好！皮卡丘造型土鍋尺寸為10×13.5×14cm，皮卡丘造型鍋蓋，上頭有兩根尖尖的角非常可愛～材質鍋蓋為瓷器、鍋子本身為耐熱陶器，更棒的是，土鍋可以使用微波爐加熱喔。但要注意不能用在IH爐、烤箱和洗碗機。

售價：3,350日圓(含稅)

皮卡丘尾巴造型湯匙

小編最喜歡的商品就是這個造型湯匙啦！以皮卡丘的尾巴為造型，擺在餐桌上充滿亮點～尺寸為2.5×14×4cm，搭配土鍋煮一餐美味的個人火鍋，下班後的疲勞瞬間得到滿滿療癒。

售價：990日圓(含稅)

皮卡丘造型碗

兩色、兩種角色的造型碗，每一個碗都是一個個燒製而成，因此碗上斑點、色澤的濃淡等等都會有些許差異，也造就了每個碗的獨特性。造型碗可使用微波爐、洗碗機，但不能用於烤箱。

皮卡丘造型碗

售價：1,320日圓(含稅)

皮卡丘圖案餐盤

有了皮卡丘的碗，如果能跟餐盤湊成一組就更好了。餐盤跟碗一樣都有兩色，尺寸則有S及M兩種，上面都有皮卡丘及其他寶可夢的可愛圖案。這款餐盤不只可以放入微波爐，也能用在洗碗機和烘碗機，但要留意不要用在烤箱，不然就得買一組新的囉。

售價: 880日幣(S尺寸)、1,320日幣(M尺寸)

皮卡丘造型玻璃杯

透明的皮卡丘造型玻璃杯，有兩種不同的表情，一個是基本款、另一個是俏皮地眨眼款，杯子底部也有隱藏不同造型的皮卡丘。將杯子倒入柳橙汁就變成貨真價實的黃色皮卡丘囉！但想來點特別的嗎？不妨倒入不同顏色的飲料，與小編分享你特製的百變皮卡丘吧。

玻璃杯不可使用微波爐、洗碗機。而且與一般玻璃杯不同的是，這款杯子特別強化了杯口的地方，讓杯子不容易碎裂，非常貼心~

售價：1,980日圓(含稅)

皮卡丘木製托盤

買了這麼可愛的皮卡丘土鍋和餐盤等周邊，當然也要一個美美的托盤來裝在一起才有統一感啊~官方當然也想到了，所以出了一個木製的托盤讓你可以跟其他周邊一起蒐集。木頭獨特的溫暖觸感讓你的整套周邊看起來更可愛更療癒了~

售價: 2,200円 (含稅)

有興趣的朋友可以去官網查看，將可愛的皮卡丘通通抓回家吧！

圖片來源: https://www.pokemoncenter-online.com/

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