快訊

高雄4人確診小房間玩手遊 足跡涉義大世界、家樂福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節有著落了 迪士尼xGODIVA「米奇巧克力禮盒」還有拉格超吸睛

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

一向非常擅長與各大品牌開發聯名商品的日本迪士尼，這次瞄準了情人節商機，與比利時的知名巧克力品牌GODIVA攜手合作，共同推出情人節聯名企劃囉！

情人節煩惱不知道要送什麼才好嗎？參考看看同時兼有美味巧克力和可愛迪士尼人物的Disney X GODIVA聯名巧克力吧！

延伸閱讀:

⇒⇒ 東京Banana迪士尼版只有這裡有~~東京Banana×迪士尼限定商店🍌

喜歡巧克力的朋友都知道的「GODIVA」(歌帝梵)，於1926年創立於比利時布魯塞爾，並且在1968年被指定為比利時皇家御用巧克力。之後進一步拓展產品線至餅乾、冰淇淋、咖啡等等，經過數十年的努力，現在已成為聞名全球的精品巧克力品牌。

這次日本迪士尼與GODIVA攜手共同合作，除了有原創的米奇片裝巧克力、禮盒之外，還有各式周邊商品。並且由米奇擔任「GODIVA」的品牌代言人，頭上戴著做成巧克力塊造型的紳士帽，以及巧克力色的西裝和口袋巾，造型與顏色都走深色調的成熟風格，與GODIVA的形象非常符合。

米奇金裝巧克力禮盒（ミッキー グランプラス）

首先要介紹的第一款是GODIVA經典設計的上下分層巧克力禮盒。

上層採掀開設計，打開後可以看到精緻的手工巧克力。拉開下層的抽屜則可以看到印有米奇圖案的GODIVA經典巧克力片。沉穩的黑色外盒上則是紳士米奇及GODIVA商標的燙金圖案，同時兼具了迪士尼的可愛及GODIVA的精緻，不管拿來送男生或女生都非常適合喔~

Disney X GODIVA巧克力禮盒

售價: 4,536日圓(含稅)

CARRÉ片裝巧克力 米奇零錢包裝組合（「ミッキー カレアソートメント ポーチセット」）

外包裝設計成米奇的零錢包，裡面則是6片裝的米奇外包裝牛奶巧克力。零錢包上印著紳士米奇的頭像，旁邊則是GODIVA的標籤，一看就知道是迪士尼與GODIVA的聯名商品。米奇造型的零錢包拿來做為外包裝不僅具有巧思，也可以做為平時使用兼具實用性，非常吸引人。

售價: 2,420日圓(含稅)

GODIVA米奇娃娃經典金裝禮盒（「ゴールド コレクション」）

由穿著巧克力色西裝的GODIVA聯名米奇布偶，以及經典巧克力禮盒所組成，內有2顆手工巧克力及3片不同濃度的牛奶巧克力。

售價: 4,400日幣(含稅)

Disney X GODIVA聯名周邊系列

除了巧克力之外，GODIVA也和迪士尼設計了許多具備巧思的隨身小物。例如片狀巧克力造型的米奇手機指扣環、米奇小方巾、米奇造型馬克杯及餐盤組等等。巧克力色的底色設計，讓商品同時兼具可愛與沉穩，不管拿來送哪個年齡層或性別都相當合適。

是不是每一樣看起來都超級吸引人呢?有興趣的粉絲可以上迪士尼商店官網找看看喔~

窩日本推薦閱讀：日本人氣鐵盒餅乾10選推薦–可愛又時髦、送禮自用兩相宜～　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巧克力 迪士尼 情人節

延伸閱讀

曾因戴眼鏡自卑…12歲女孩向迪士尼許願 《魔法滿屋》為她實現夢想

愛就是把你的心上鎖！Pandora情人節獻「心」和「鎖」

女慣竊撿到鑰匙連偷24台娃娃機 警4小時破案

享受這年齡的步調、不再逞強過日子！57歲卜學亮的超級任務：和珍視的人創造更多美好記憶

相關新聞

情人節有著落了 迪士尼xGODIVA「米奇巧克力禮盒」還有拉格超吸睛

一向非常擅長與各大品牌開發聯名商品的日本迪士尼，這次瞄準了情人節商機，與比利時的知名巧克力品牌GODIVA攜手合作，共同推出情人節聯名企劃囉！

二手價新品質感！日本旅遊必訪３家二手服飾店　可以撿便宜又能愛地球

很多人為了想買漂亮的衣服而會特意選在一月、七月折扣季時來日本，或是去OUTLET掃貨，不過還有一個地方讓人一年到頭都能享受撿便宜的購物樂趣，那就是二手服飾店！

現實版「冰雪奇緣場景」太震撼！埼玉秩父３大冰柱奇景　七彩冰城超壯觀

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】現在就是最佳時期！每年最冷的1月～2月來到日本關東地區，不能錯過位於埼玉縣的「秩父三大冰柱」奇景，規模龐大的冰柱群就像是將知名電影《冰雪奇緣》當中的世界再現。交通便捷、易

4.2公里櫻花大道！粉嫩河津櫻＋油菜花海　靜岡雙色春日美景登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這裡的櫻花總是早人一步盛開！靜岡縣南伊豆町的「南方的櫻花與油菜花祭」明（2／1）日起開跑，約800株河津櫻在青野川兩岸綿延出長達4.2公里左右的櫻花大道，再搭配上堤防邊黃

解鎖渥美半島無敵山海絕景！追日出、賞夜景單車環半島一日搞定

【旅奇傳媒/日本部報導】坐落於愛知縣最南端的渥美半島，自然美景多到數不完，不只看得到1千萬朵以上的油菜花海，更是迎接曙光、飽覽日本百選夜景的絕佳地。只要踏上單車，一天就能讓你玩遍半島山海線！ 以公

Rail-ly開心火車之旅！ JR東日本不可不搭「TOP3特色列車」

【旅奇傳媒/編輯部整理】提到日本鐵道，腦中首先會出現「新幹線」「高速度」「高科技」…等的聯想代名詞，以及四通八達、安全可靠的印象。但對於鐵道迷與鐵道旅遊愛好者來說，穿行於日本城市與鄉間的在地列車，更是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。