情人節有著落了 迪士尼xGODIVA「米奇巧克力禮盒」還有拉格超吸睛

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

一向非常擅長與各大品牌開發聯名商品的日本迪士尼，這次瞄準了情人節商機，與比利時的知名巧克力品牌GODIVA攜手合作，共同推出情人節聯名企劃囉！

情人節煩惱不知道要送什麼才好嗎？參考看看同時兼有美味巧克力和可愛迪士尼人物的Disney X GODIVA聯名巧克力吧！

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喜歡巧克力的朋友都知道的「GODIVA」(歌帝梵)，於1926年創立於比利時布魯塞爾，並且在1968年被指定為比利時皇家御用巧克力。之後進一步拓展產品線至餅乾、冰淇淋、咖啡等等，經過數十年的努力，現在已成為聞名全球的精品巧克力品牌。

這次日本迪士尼與GODIVA攜手共同合作，除了有原創的米奇片裝巧克力、禮盒之外，還有各式周邊商品。並且由米奇擔任「GODIVA」的品牌代言人，頭上戴著做成巧克力塊造型的紳士帽，以及巧克力色的西裝和口袋巾，造型與顏色都走深色調的成熟風格，與GODIVA的形象非常符合。

米奇金裝巧克力禮盒（ミッキー グランプラス）

首先要介紹的第一款是GODIVA經典設計的上下分層巧克力禮盒。

上層採掀開設計，打開後可以看到精緻的手工巧克力。拉開下層的抽屜則可以看到印有米奇圖案的GODIVA經典巧克力片。沉穩的黑色外盒上則是紳士米奇及GODIVA商標的燙金圖案，同時兼具了迪士尼的可愛及GODIVA的精緻，不管拿來送男生或女生都非常適合喔~

Disney X GODIVA巧克力禮盒

售價: 4,536日圓(含稅)

CARRÉ片裝巧克力 米奇零錢包裝組合（「ミッキー カレアソートメント ポーチセット」）

外包裝設計成米奇的零錢包，裡面則是6片裝的米奇外包裝牛奶巧克力。零錢包上印著紳士米奇的頭像，旁邊則是GODIVA的標籤，一看就知道是迪士尼與GODIVA的聯名商品。米奇造型的零錢包拿來做為外包裝不僅具有巧思，也可以做為平時使用兼具實用性，非常吸引人。

售價: 2,420日圓(含稅)

GODIVA米奇娃娃經典金裝禮盒（「ゴールド コレクション」）

由穿著巧克力色西裝的GODIVA聯名米奇布偶，以及經典巧克力禮盒所組成，內有2顆手工巧克力及3片不同濃度的牛奶巧克力。

售價: 4,400日幣(含稅)

Disney X GODIVA聯名周邊系列

除了巧克力之外，GODIVA也和迪士尼設計了許多具備巧思的隨身小物。例如片狀巧克力造型的米奇手機指扣環、米奇小方巾、米奇造型馬克杯及餐盤組等等。巧克力色的底色設計，讓商品同時兼具可愛與沉穩，不管拿來送哪個年齡層或性別都相當合適。

是不是每一樣看起來都超級吸引人呢?有興趣的粉絲可以上迪士尼商店官網找看看喔~

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