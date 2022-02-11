「世界級漩渦」近距離賞、「漩渦溫泉」完勝美人湯！日本關西旅行最高享受推薦

圖文/Pei

春天如約而至，走出日本本州到「進貢天皇」的美食產地淡路島，比日本三大美人湯更優質的頂級溫泉、優質美味為自己驅寒療癒！

搭船出海 感受壯觀漩渦 / 來源：uzushiocruise

親近超壯觀世界第三大漩渦

這次我們來認識物產豐饒的日本「退休度假」聖地－瀨戶內海中的淡路島，她在日本人心中是走春觀光的好地方，旅館數量多，人氣很旺喔。

她位在哪裡呢？這座神戶南邊的大島對許多人來說可能比較小眾，但走出日本本州的旅行會讓你發現原汁原味、更貼近日本大自然的秘境！

淡路島的明石海峽大橋、大鳴門橋連接本州與四國，山珍海味在這裡匯聚，日本皇室御用食材和熱銷國外的神戶牛、松阪牛過半都來自這裡，最滑溜的溫泉來自全世界規模最大的漩渦，是你一試就會成主顧的好地方喔。

這將是難忘的世界級回憶 / 來源： wikimedia

鳴門海峽的漩渦不只在日本是流速最快的海潮，也是全球「三大漩渦」之一，每小時流速20公里，超壯觀喔！Pei小編搭船去看時，還擔心船身會晃動太大，但欣賞奇觀其實很安全，在漩渦周圍也能把照片拍得很清楚。

淡路島世界級漩渦的二大玩法呢？大家可以在島上預訂漩渦觀光船班（觀潮船），也可以選擇走上大鳴門海峽大橋，站在漩渦上45公尺的地方感受大自然瘋狂的力量！

另外，親子遊的話，也可以帶孩子到「二次元之森」－淡路島公園內的主題樂園，是一個走進《蠟筆小新》、《火影忍者》、《哥吉拉》和手塚治虫筆下的人氣動漫世界之中的好玩森林；白天可以玩溜索、野外冒險，晚上可以在光影森林裡搭乘遊樂設施，各有樂趣。 到二次元之森找蠟筆小新拍可愛的照片 / 來源：nijigennomori

到二次元之森吃忍者拉麵 / 來源：nijigennomori 二次元之森夜間變成魔法森林 / 來源： nijigennomori

漩渦溫泉水勝過「日本三大美人湯」 肌膚一秒變滑溜

Pei小編也要大力推薦大家預訂淡路島當地的飯店，看著大海柔波、品嘗日式傳統套餐，然後最獨特的高級享受會是「漩渦溫泉」！

在浪漫海景邊享受溫泉與美食 非常療癒 / 來源：Japanese Hotel UMEMARU 溫泉旅館豐富料理超吸引人 / 來源： Japanese Hotel UMEMARU

島上有許多打著漩渦溫泉招牌的旅館，因為海水直送且品質堪稱日本一絕，日本三大美人湯碳酸氫鹽含量都不及淡路漩渦溫泉，連北邊神戶非常知名的「有馬溫泉」都不夠它滑溜喔！大家泡進漩渦溫泉，馬上就能感受到肌膚觸感變得滋潤柔嫩，非常療癒。

漩渦溫泉美容保養產品也是淡路島的一大賣點，從乳液、香皂、泡澡劑都有售，離開前一定要帶好帶滿呀。

超飽滿洋蔥、高級牛肉

自古以來，貴為天皇貴族食材的進貢產地，美食自然也比非常優異；你知道嗎？神戶牛與松阪牛有6－7成來自淡路島，淡路本地的牛則分成三種等級，最高的是「淡路beef」，最大眾的是「淡路牛」。

讓高級淡路牛成為旅行的完美回憶 / 來源： Japanese Hotel UMEMARU 淡路島讓人胃口大開的飽滿洋蔥 / 來源：Japanese Hotel UMEMARU 淡路島特有的蠟筆小新周邊超可愛 / 來源：Japanese Hotel UMEMARU

擁有完美陽光與土壤條件的淡路島，也以超大超圓洋蔥聞名，大家可以買到這高貴不貴的洋蔥全系列產品－洋蔥蛋糕、洋蔥蛋捲、洋蔥醬、洋蔥茶包、湯包……營養豐富又甜口，淡路島的療癒美食，請大家好好享受！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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