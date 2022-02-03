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現實版「冰雪奇緣場景」太震撼！埼玉秩父３大冰柱奇景　七彩冰城超壯觀

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圖：埼玉県物産観光協会／來源
圖：埼玉県物産観光協会／來源

吊橋橫跨其中的「尾之內溪谷冰柱」在夜點點燈之下魔幻程度加倍。　圖：埼玉県物産観光協会／來源
吊橋橫跨其中的「尾之內溪谷冰柱」在夜點點燈之下魔幻程度加倍。　圖：埼玉県物産観光協会／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】現在就是最佳時期！每年最冷的1月～2月來到日本關東地區，不能錯過位於埼玉縣的「秩父三大冰柱」奇景，規模龐大的冰柱群就像是將知名電影《冰雪奇緣》當中的世界再現。交通便捷、易達性高的三大冰柱景點這樣追！

▌三十槌冰柱

▲冰柱傾瀉而下的「三十槌冰柱」外觀隨每年天候狀況而改變。　圖：埼玉県物産観光協会／來源
▲冰柱傾瀉而下的「三十槌冰柱」外觀隨每年天候狀況而改變。　圖：埼玉県物産観光協会／來源

純天然的在這裡！「三十槌冰柱」是由岩縫水流凍結而成的天然冰柱，寬幅30公尺、高度則有約8公尺，順著岩壁呈現向下的流線造型，與另外兩大冰柱由下往上延伸的竹筍型大有不同。

▲晚上5點起會施行彩色的夜間點燈，更是別有一番風味。／來源
▲晚上5點起會施行彩色的夜間點燈，更是別有一番風味。／來源

冰柱前方的荒川不會結冰，水流潺潺搭配上冰柱景觀相當優美，如果運氣夠好碰上無風日，甚至能清楚欣賞倒影於水面的雙胞胎冰柱現身奇觀。

2022開放期間：1／7～2／23（1／15 ～2／20例假日點燈）

交通：西武秩父站搭乘公車至「三十場」下車，徒步15分。

▌尾之內溪谷冰柱

▲帶著勇氣踏上吊橋，來追震撼冰柱奇景！　圖：埼玉県物産観光協会／來源
▲帶著勇氣踏上吊橋，來追震撼冰柱奇景！　圖：埼玉県物産観光協会／來源

「尾之內溪谷冰柱」寬達250公尺、高約60公尺的龐大規模其實是由當地人每年合力打造出來的景象！走上吊橋能好好感受360度被冰柱圍繞的震撼，以及瀑布穿插其中的動靜之美。夜間點燈時讓夢幻感更加升級，開放期間還可在路邊攤販品味在地小吃及甜酒釀等，美景搭配美食讓身心靈大滿足。

2022年開放期間：1／9～2／27（1／22起例假日點燈）

交通：西武秩父站搭乘公車至「小鹿野役場」下車，轉乘至「尾之內溪口入口」站下，徒步約20分。

▌蘆久保冰柱

▲蘆久保冰柱與車站相鄰，相當適合不擅長跋山涉水的旅人攻略。　圖：埼玉県物産観光協会／來源
▲蘆久保冰柱與車站相鄰，相當適合不擅長跋山涉水的旅人攻略。　圖：埼玉県物産観光協会／來源

遍佈山坡的「蘆久保冰柱」是三大冰柱當中交通最方便的景點！與尾之內溪谷相同，這裡也是當地居民努力之下的人造奇景。冰柱群沿著步道綿延彎曲約200公尺，能夠抬頭眺望山坡，也能近距離站在旁邊觀察冰晶結理，早上冰柱群是偏白的水藍色，夜間點燈之後則會呈現出繽紛的彩虹色澤。

2022年開放期間：1／8～2／23（例假日點燈）

交通：西武鐵道「蘆久保」站下，徒步10分。

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