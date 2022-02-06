二手價新品質感！日本旅遊必訪３家二手服飾店　可以撿便宜又能愛地球

很多人為了想買漂亮的衣服而會特意選在一月、七月折扣季時來日本，或是去OUTLET掃貨，不過還有一個地方讓人一年到頭都能享受撿便宜的購物樂趣，那就是二手服飾店！

接下來小編會推薦幾家日本的連鎖二手服飾店，不僅在東京、大阪等各大城市有實體店鋪，許多還有線上購物網站，甚至透過與日本商品代購平台的合作可以寄送海外。因此不能親身到日本逛實體店的話，也可以來看看有哪些網站值得逛逛喔。

有時候二手服飾和古著常被混為一談，其實兩者是很不同的。古著大部份都是從國外進口，有年代、無特定品牌、現在已經不生產的服飾(延伸閱讀: 網路古著店7選推薦)。二手衣是實際穿過的衣服，從高級精品到快時尚品牌都算在內。二手服飾店的存在不僅體現環保愛地球，更是能讓人用超划算的價錢買到好東西的寶庫，有時候還能買到全新，但是比店裡折扣更優惠的商品呢！

RAGTAG

RAGTAG是一個名牌的寶庫，不管你是你喜歡名牌但是平常又下不了手，或是想要找市面上已絕版的名牌鞋、包、配件，這裡一定是你必來挖寶的地方！經典品牌CHANEL、DIOR，潮牌Acne Studios、HYKE、SUPREME、OFF WHITE，日本設計師品牌川久保玲、山本耀司、WATANABEJUNYA⋯⋯最低只要幾千日圓就能把它們帶回家。

RAGTAG在日本有18間分店，推薦地上二層、地下一層的澀谷店。門市面積又大又明亮，逛起來非常地舒服。這裡也有比較平價的品牌，但都是精挑細選過的，比在一般二手店裡的有質感。

官網裡還有店員會教你穿搭的影片、關於品牌知識與服裝搭配的專欄文章，可以得到不少精品界的知識唷。

RAGTAG

營業時間：11:00～20:00

澀谷店地址：東京都渋谷区神南1-17-7

RAGTAG線上購物網站

海外配送服務: 有

Kindal

Kindal是創業30年以上日本老牌的二手服飾店，在日本全國有38家分店，主要販售精品、新銳設計師、美式風格、高機能戶外品牌服飾，包括大家所熟知的CHANEL、HERMES、PRADA、BOTTEGA VENETA、GUCCI、BALENCIAGA、NEIGHBORHOOD、UNDERCOVER等品牌。

和RAGTAG相比，雖然主要都是販售精品，但是Kindal的商品獨特性又更高，雖然價格偏貴一些，但對於重視獨特性、不想要跟別人撞杉的人來說是很重要的一件事。他們每天都有數千項商品進貨，每次去逛都會有不同驚喜。

Kindal

營業時間：11:00～20:00

銀座店地址：東京都中央区銀座3丁目3-15 銀座アベニュービル3Ｆ

Kindal分店查詢

Kindal線上購物網站

海外配送服務: 有

MODE OFF

這個店名是不是有點面熟呢？如果有在買日本二手唱片、書籍的人一定很熟悉「BOOK OFF」這個品牌，MODE OFF和它都是屬於同個集團「HARD OFF」之下。整個集團分為八個品牌、在全日本有近千家店，MODE OFF是專賣二手衣的品牌。

MODE OFF雖然也有一些精品品牌，但和上面介紹的店家相比數量和狀態就沒有那麼好。店裡的品牌大多是UNIQLO、無印良品、CONVERSE，或是日本本地的服飾品牌。特別的是他們還有賣和服、嬰幼童服飾。全新一套動輒數十萬的振袖和服，在這裡居然不到三萬日圓就能買到，實在非常划算。

MODE OFF

營業時間：11:00～21:00

吉祥寺店：東京都武蔵野市吉祥寺東町1-4-26

MODE OFF分店查詢

或許有人會對使用別人穿過、用過的東西有點心理障礙，但由於日本的二手市場非常地發達，這些二手衣在被收購時都有重新清潔、整理過，狀態都保存得非常好，也會有完全沒使用過的新品。不如先踏進去店裡逛逛，保證會巔覆你對二手的刻板印象。

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