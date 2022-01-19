快訊

「華視藍綠不分」 柯建銘一句謾罵 揭露公廣集團難擺脫政治之手

放心度假免群聚！日本包棟別墅品牌「史密斯之家」登陸東京離島

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「史密斯之家」包棟別墅的多種風貌。　圖：株式会社SGO/提供
▲「史密斯之家」包棟別墅的多種風貌。　圖：株式会社SGO/提供

擁有海景第一排優勢的「史密斯之家」富津海岸C棟才剛於去年12月6日開幕。　圖：株式会社SGO/提供
擁有海景第一排優勢的「史密斯之家」富津海岸C棟才剛於去年12月6日開幕。　圖：株式会社SGO/提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日本的包棟別墅市場在疫情前已經行情看俏，吸引大小企業集團投入其中耕耘。無論是從投資角度標榜購入後能自住、不住時又能委託管理成為新型態旅宿，或直接當成旅館經營都是一門好生意。疫情後面對避免群聚的現實更讓包棟別墅成為旅宿業新優勢。

▲「史密斯之家」富津海岸A棟。　圖：株式会社SGO/提供
▲「史密斯之家」富津海岸A棟。　圖：株式会社SGO/提供

充滿現代風度假感的「史密斯之家(スミスのいえ)」旅宿品牌自2018年起在千葉縣、神奈川縣與靜岡縣濱海地區設立獨具風格的包棟別墅，大獲好評，回頭客也不斷增加。今年第10棟包棟別墅計畫在東京的離島「伊豆大島」開業，令人期待。

「放假時就來去鄉下的透天別墅玩吧！」這是「史密斯之家」的文案訴求，以一天限定一組客人、可攜帶寵物入住、BBQ設施完備為號召，地點都在距離東京很近的千葉、神奈川等地。還有包括徒步8秒就能抵達海邊、從客廳窗戶就能看到一望無際的海景等各種類型的包棟別墅提供選擇。

「史密斯之家」第一棟包棟別墅在千葉縣的長生郡，後來分別在千葉縣的富津市、神奈川縣的三浦市、箱根町、靜岡縣的伊東市共9棟，第10棟鎖定東京的「伊豆大島」準備開業中。

▲「史密斯之家」第10棟包棟別墅將在東京的伊豆大島開業。　圖：株式会社SGO/提供
▲「史密斯之家」第10棟包棟別墅將在東京的伊豆大島開業。　圖：株式会社SGO/提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 旅館

延伸閱讀

日本疫情擴大空前快 東京等13都縣申請防疫升級

MLB／承認英文不太行 大谷翔平坦言我是來打球的

原版「史密斯」無緣回歸「駭客4」 編劇證實曾討論過

體操／奧運體操金牌李伊 聖誕假期放閃美式足球男友

相關新聞

海邊相框情人座、柏拉圖裝飾美術館！日本IG年度打卡熱點榜TOP10

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】受到疫情影響無法出國旅行，IG社群媒體上出現的人氣照片打卡熱點都是哪些呢？針對日本社群媒體進行投稿分析的日本合同會社SNAPLACE，日前發表了2021年度TOP10排行

皮卡丘香蕉蛋糕太萌！用在地名產打造日本47個都道府縣的「銘菓紋」

日本創作家みっけ最近在twitter上分享了自己為日本47個都道府縣設計的紋章，但用動植物的話就不是那麼的特別，因此みっけ推出了獨具特色的「銘菓紋」！

把拉麵穿在腳上！「天下一品× le coq portif 」聯名鞋款登場

今天要分享的這一款新鞋，絕對是大家都沒有的特別款！你能想像將「拉麵」穿在腳上嗎？

不花錢也能暢遊日本！10大「免費熱門景點」等你來朝聖

【旅奇傳媒/日本部報導】雖然大家總說一分錢一分貨，但是在日本卻有能夠免費入場且品質依然超好的免費觀光景點。更棒的是，這些景點大多都在交通方便的地方，像是東京、京都等地，還有備受喜愛的北海道。本篇整理了

車站投幣買「一風堂冷凍拉麵」 還有罐裝豚骨湯頭、煎餃...日本自動販賣機超乎想像

這次小編要為各位拉麵控介紹一些特別的自動販賣機的特別商品，在日本車站看到時可別嚇到！

日本百元商店3COINS超人氣聯名 用銅板價就可以帶蠟筆小新回家！

今年冬天蠟筆小新與3 coins合作，推出各式各樣聯名商品，讓你用銅板價格就可以帶回家與小新一起度過美好冬日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。