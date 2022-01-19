放心度假免群聚！日本包棟別墅品牌「史密斯之家」登陸東京離島

擁有海景第一排優勢的「史密斯之家」富津海岸C棟才剛於去年12月6日開幕。 圖：株式会社SGO/提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日本的包棟別墅市場在疫情前已經行情看俏，吸引大小企業集團投入其中耕耘。無論是從投資角度標榜購入後能自住、不住時又能委託管理成為新型態旅宿，或直接當成旅館經營都是一門好生意。疫情後面對避免群聚的現實更讓包棟別墅成為旅宿業新優勢。

▲「史密斯之家」富津海岸A棟。 圖：株式会社SGO/提供

充滿現代風度假感的「史密斯之家(スミスのいえ)」旅宿品牌自2018年起在千葉縣、神奈川縣與靜岡縣濱海地區設立獨具風格的包棟別墅，大獲好評，回頭客也不斷增加。今年第10棟包棟別墅計畫在東京的離島「伊豆大島」開業，令人期待。

「放假時就來去鄉下的透天別墅玩吧！」這是「史密斯之家」的文案訴求，以一天限定一組客人、可攜帶寵物入住、BBQ設施完備為號召，地點都在距離東京很近的千葉、神奈川等地。還有包括徒步8秒就能抵達海邊、從客廳窗戶就能看到一望無際的海景等各種類型的包棟別墅提供選擇。

「史密斯之家」第一棟包棟別墅在千葉縣的長生郡，後來分別在千葉縣的富津市、神奈川縣的三浦市、箱根町、靜岡縣的伊東市共9棟，第10棟鎖定東京的「伊豆大島」準備開業中。

▲「史密斯之家」第10棟包棟別墅將在東京的伊豆大島開業。 圖：株式会社SGO/提供

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