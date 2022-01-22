寶可夢迷瘋掉！超可愛「吉利蛋公園」新開幕，吉利蛋造型滑梯、鞦韆大人都想打卡

【撰文:Shinon/ 窩日本】

喜愛寶可夢神奇寶貝的朋友在日本能找到很多樂趣，除了有主題商店、咖啡廳、電車，在很多地方也有特別的人孔蓋，讓人想走遍全國去打卡。而在2021年12月，又一個讓寶可夢迷想要去朝聖的地方誕生，就是位於福島浪江町的「吉利蛋公園」(ラッキー公園)！

吉利蛋公園

寶可夢福島吉利蛋公園

吉利蛋公園顧名思義就是以寶可夢角色吉利蛋為主題的公園，雖然它不像主題樂園那樣有各種遊戲設施和商店，就跟一般的公園一樣只有一些供小孩玩耍的滑梯、鞦韆、沙池等簡單的遊具設施，但所有都用上萌萌的吉利蛋造型，讓整個公園都看起來十分可愛！

其中最受注目的當然是這個巨型的吉利蛋滑梯，讓大人都很想和它一起合照啊！

原來，寶可夢的原作者田尻智先生的父親正是福島浪江町出身，以前也曾贈送紅房櫻的苗木給故鄉振興當地，就種在公園內，在春天櫻花盛開，一片粉紅的景色定會更夢幻。

這次寶可夢的營運公司在「Pokemon Local Acts」計劃中與福島縣攜手合作，向郡山市、柳津町、昭和村、浪江町4個市町村贈送這些可愛的遊具設施，建設吉利蛋公園，不只讓當地小孩多了一個玩樂的地方，也希望可以吸引更多遊客到訪福島。

上文介紹的正是首個吉利蛋公園，並將會在2021年12月12日於浪江町正式開幕！緊接也會在來年的春天於郡山市的「開成山公園」、柳津町的「道之駅會津柳津」，以及昭和村的「道之駅からむし織の里しょうわ」陸續建成，目前未知會是和浪江町這個一樣設計，還是有其他造型的設施，真的讓人很期待！

吉利蛋公園 in 浪江町地址：福島県浪江町大字幾世橋字知命寺60

道之駅Namie

吉利蛋公園 in 浪江町面積不大，對於沒有小孩的成年人可能會覺得只是拍幾張照片就逛完了。不用擔心，公園旁邊還設有道之駅Namie(道の駅なみえ)。雖然跟寶可夢沒有關係，但販售各種福島的伴手禮及新鮮農產品，也有美食廣場及咖啡廳可大啖美食，還有陶藝體驗教室、酒造參觀，更併設無印良品商店，順道來購物一番也不錯！

吉利蛋人孔蓋

難得來到福島，也別忘了收集吉利蛋圖案的人孔蓋！目前縣內有9款人孔蓋，分別位於新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、川內村、楢葉町、磐城市、川俁町及田村市，每款圖案都不同，讓人想要一一收集。而其中浪江町那一款就位在道之駅Namie外，記得要注意腳下喔！

想要知道每個人孔蓋的位置可查看Pokefuta官網。

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又多了一個理由想去福島了！來去吉利蛋公園拍照，收集人孔蓋，再到道之駅買伴手禮，真是完美的行程呢！

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