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絕景溫泉排行榜大公開！ 日本「3大必泡暖湯」報你知

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

伊豆半島上的「海一望絕景之宿稻取莊」附有絕景露天風呂，湯客可在此享受浴池、大海、天空相連成一線的無邊際美景。　圖：稻取莊株式會社／提供
伊豆半島上的「海一望絕景之宿稻取莊」附有絕景露天風呂，湯客可在此享受浴池、大海、天空相連成一線的無邊際美景。　圖：稻取莊株式會社／提供

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】冷颼颼的寒冬，也讓你想念起暖意濃濃的日本溫泉了嗎？日本旅行情報誌Jalan2021年10月針對「日本絕景溫泉」進行調查，短短4天，湧進1,005位20～50歲日本住民熱情回覆。

根據調查，日本網友最想去一次看看的絕景溫泉為能夠享受滿天星斗的「星空溫泉」，亞軍為擁覽海天一色絕景的「無邊際溫泉」，第3名的「雪見溫泉」則能感受在銀白世界泡溫泉的樂趣。

本篇依照上述3大主題，介紹Jalan編輯部嚴選的東日本地區絕景溫泉，愛泡溫泉的你，快將這些地方收編至旅行清單吧！

▌TOP 1 星空溫泉：長野 Yurui之宿惠山

星海下泡湯的首選！「Yurui之宿惠山」位於能夠看見日本最美星空的阿智村，是一間可享用傳統圍爐裏料理、享受美人湯的日式溫泉旅館。這裡不但能遠眺晝神溫泉鄉、南信州群山，夜晚抬頭便是滿天星斗，頗為浪漫。

▲阿智村星空。　圖：阿智昼神觀光局／提供
▲阿智村星空。　圖：阿智昼神觀光局／提供

▌TOP 2 無邊際溫泉：靜岡 Ocean Spa Fuua

Ocean Spa Fuua擁有號稱日本最大規模的站立式露天溫泉，長達25公尺，放眼望去是一望無際的相模灣，讓人有在海中泡溫泉的感覺。享受海天一色美景之餘，夜晚還有沿海城市的夜景。更棒的是，在熱海海上花火大會時，不必人擠人，在露天浴池就可以感受煙火在眼前綻放的震撼感。

▲日歸溫泉設施「Ocean Spa Fuua」。　圖：Tokyo Dome Resort Operations株式會社／提供
▲日歸溫泉設施「Ocean Spa Fuua」。　圖：Tokyo Dome Resort Operations株式會社／提供

▌TOP3 雪見溫泉：秋田 乳頭溫泉鄉鶴之湯溫泉

由鶴之湯、妙乃湯、黑湯、蟹場等7家溫泉旅館組成的乳頭溫泉鄉，擁有10種以上的泉源。其中歷史最悠久的百年秘湯「鶴之湯溫泉」，有著乳白色露天溫泉，冬季配上雪白山景，可謂東北秘境溫泉獨有的魅力。

▲鶴之湯溫泉。　圖：OPENDOOR株式會社／提供
▲鶴之湯溫泉。　圖：OPENDOOR株式會社／提供

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