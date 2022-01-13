海邊相框情人座、柏拉圖裝飾美術館！日本IG年度打卡熱點榜TOP10

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】受到疫情影響無法出國旅行，IG社群媒體上出現的人氣照片打卡熱點都是哪些呢？針對日本社群媒體進行投稿分析的日本合同會社SNAPLACE，日前發表了2021年度TOP10排行榜。

根據統計結果，日本去年雖受疫情影響人人進行「外出自肅」，相較於2020年的嚴峻疫情，今年外出美照的投稿數量增加極多。但受限疫情不宜太高調張揚，照片上以背影、側身等拍照姿勢最多，拍攝地點則以能夠保持社交距離、難以群聚的地點為主，尤其在無法出國的現在，日本國內擁有異國風情的旅遊景點更是蔚為人氣！

那麼就來瞧瞧2021日本IG打卡熱點榜的TOP10吧！

▲柏拉圖裝飾美術館(兵庫縣神戶市) 圖：@mihorin_34 /來源

▍第1名：柏拉圖裝飾美術館(兵庫縣神戶市)

1915年落成的歷史建築，展示著18～19世紀歐洲各種骨董傢俱、日常用品、畫作、雕刻等藝術作品。看畫時宛如置身歐洲博物館的背影丰采，是疫情當下的熱門拍法。

▲第2名：赤尾香草＆玫瑰園(靜岡縣熱海市) 圖： @syona_j /提供

▍第2名：赤尾香草＆玫瑰園(靜岡縣熱海市)

占地廣達20萬坪不怕群聚外，可以把蔚藍大海一覽無遺的濱海相框式情人座，僅露側臉的凝視對望浪漫拍法超人氣。

▲第3名：金澤21世紀美術館(石川縣金澤市) 圖：@raco_028 /提供

▍第3名：金澤21世紀美術館(石川縣金澤市)

金澤21世紀美術館最為人所知的是站在游泳池中拍攝的照片。不過這兩年戶外的金屬球狀裝置藝術成為拍攝新熱點，側身背影走過時映照在金屬球體的多重倒影成為有趣的照片。

▲第4名：自動販売機の群衆(福岡縣福岡市) 圖：@watane0321 /提供

▍第4名：自動販売機の群衆(福岡縣福岡市)

福岡系島新人氣景點。一字排開的自動販賣機相框，宛如哆拉A夢任意門的粉紅門物件，都是拍照的好素材。

▲第5名：志摩地中海村(三重縣志摩市) 圖：@u0nagan /提供

▍第5名：志摩地中海村(三重縣志摩市)

園區的地中海村洋溢著濃濃的地中海風情，有如置身南歐美不勝收。

第6名：八坂庚申堂（京都府京都市）

第7名：未来心の丘（廣島県尾道市）

第8名：生石高原（和歌山縣有田郡）

第9名：SHIBUYA SKY（東京都涉谷區）

第10名：陶板名画の庭（京都府京都市）

第6名到第10名照片請參考： https://snaplace.jp/instaberanking/

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