快訊

防建商養地！央行祭購地貸款新規 「18個月」內沒動工加碼計息

仁愛聯醫染疫護理師Ct值曝光 曾赴北市公館餐廳用餐

海邊相框情人座、柏拉圖裝飾美術館！日本IG年度打卡熱點榜TOP10

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：@r_m720 / 來源；圖：@watane0321 /提供
圖：@r_m720 / 來源；圖：@watane0321 /提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】受到疫情影響無法出國旅行，IG社群媒體上出現的人氣照片打卡熱點都是哪些呢？針對日本社群媒體進行投稿分析的日本合同會社SNAPLACE，日前發表了2021年度TOP10排行榜。

根據統計結果，日本去年雖受疫情影響人人進行「外出自肅」，相較於2020年的嚴峻疫情，今年外出美照的投稿數量增加極多。但受限疫情不宜太高調張揚，照片上以背影、側身等拍照姿勢最多，拍攝地點則以能夠保持社交距離、難以群聚的地點為主，尤其在無法出國的現在，日本國內擁有異國風情的旅遊景點更是蔚為人氣！

那麼就來瞧瞧2021日本IG打卡熱點榜的TOP10吧！

▲柏拉圖裝飾美術館(兵庫縣神戶市)  圖：@mihorin_34 /來源
▲柏拉圖裝飾美術館(兵庫縣神戶市)  圖：@mihorin_34 /來源

▍第1名：柏拉圖裝飾美術館(兵庫縣神戶市)

1915年落成的歷史建築，展示著18～19世紀歐洲各種骨董傢俱、日常用品、畫作、雕刻等藝術作品。看畫時宛如置身歐洲博物館的背影丰采，是疫情當下的熱門拍法。

▲第2名：赤尾香草＆玫瑰園(靜岡縣熱海市) 圖： @syona_j /提供
▲第2名：赤尾香草＆玫瑰園(靜岡縣熱海市) 圖： @syona_j /提供

▍第2名：赤尾香草＆玫瑰園(靜岡縣熱海市)

占地廣達20萬坪不怕群聚外，可以把蔚藍大海一覽無遺的濱海相框式情人座，僅露側臉的凝視對望浪漫拍法超人氣。

▲第3名：金澤21世紀美術館(石川縣金澤市) 圖：@raco_028 /提供
▲第3名：金澤21世紀美術館(石川縣金澤市) 圖：@raco_028 /提供

▍第3名：金澤21世紀美術館(石川縣金澤市)

金澤21世紀美術館最為人所知的是站在游泳池中拍攝的照片。不過這兩年戶外的金屬球狀裝置藝術成為拍攝新熱點，側身背影走過時映照在金屬球體的多重倒影成為有趣的照片。

▲第4名：自動販売機の群衆(福岡縣福岡市) 圖：@watane0321 /提供
▲第4名：自動販売機の群衆(福岡縣福岡市) 圖：@watane0321 /提供

▍第4名：自動販売機の群衆(福岡縣福岡市)

福岡系島新人氣景點。一字排開的自動販賣機相框，宛如哆拉A夢任意門的粉紅門物件，都是拍照的好素材。

▲第5名：志摩地中海村(三重縣志摩市) 圖：@u0nagan /提供
▲第5名：志摩地中海村(三重縣志摩市) 圖：@u0nagan /提供

▍第5名：志摩地中海村(三重縣志摩市)

園區的地中海村洋溢著濃濃的地中海風情，有如置身南歐美不勝收。

第6名：八坂庚申堂（京都府京都市）

第7名：未来心の丘（廣島県尾道市）

第8名：生石高原（和歌山縣有田郡）

第9名：SHIBUYA SKY（東京都涉谷區）

第10名：陶板名画の庭（京都府京都市）

第6名到第10名照片請參考： https://snaplace.jp/instaberanking/

◎更多日本趣味情報請鎖定「日本旅行情報局」。

 

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 美術館 歐洲

延伸閱讀

專訪｜加賀美令：加藤泉僅次於奈良美智、村上隆 日本藏家最看好的藝術家

福食問題 無關對日好惡

台日經貿會議／邱義仁：開放福食 沒有時間表

遠東新 投資日本回收廠

相關新聞

海邊相框情人座、柏拉圖裝飾美術館！日本IG年度打卡熱點榜TOP10

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】受到疫情影響無法出國旅行，IG社群媒體上出現的人氣照片打卡熱點都是哪些呢？針對日本社群媒體進行投稿分析的日本合同會社SNAPLACE，日前發表了2021年度TOP10排行

皮卡丘香蕉蛋糕太萌！用在地名產打造日本47個都道府縣的「銘菓紋」

日本創作家みっけ最近在twitter上分享了自己為日本47個都道府縣設計的紋章，但用動植物的話就不是那麼的特別，因此みっけ推出了獨具特色的「銘菓紋」！

把拉麵穿在腳上！「天下一品× le coq portif 」聯名鞋款登場

今天要分享的這一款新鞋，絕對是大家都沒有的特別款！你能想像將「拉麵」穿在腳上嗎？

不花錢也能暢遊日本！10大「免費熱門景點」等你來朝聖

【旅奇傳媒/日本部報導】雖然大家總說一分錢一分貨，但是在日本卻有能夠免費入場且品質依然超好的免費觀光景點。更棒的是，這些景點大多都在交通方便的地方，像是東京、京都等地，還有備受喜愛的北海道。本篇整理了

車站投幣買「一風堂冷凍拉麵」 還有罐裝豚骨湯頭、煎餃...日本自動販賣機超乎想像

這次小編要為各位拉麵控介紹一些特別的自動販賣機的特別商品，在日本車站看到時可別嚇到！

日本百元商店3COINS超人氣聯名 用銅板價就可以帶蠟筆小新回家！

今年冬天蠟筆小新與3 coins合作，推出各式各樣聯名商品，讓你用銅板價格就可以帶回家與小新一起度過美好冬日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。