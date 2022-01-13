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皮卡丘香蕉蛋糕太萌！用在地名產打造日本47個都道府縣的「銘菓紋」

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本在戰國時代後，便會以「家紋」象徵著貴族的紋章，著名的家紋像是有織田信長的五木瓜、豐臣秀吉的五七桐、德川家康的三葉葵等，以各種動植物或是武器圖案為主。

日本創作家みっけ最近就在twitter上分享了自己為日本47個都道府縣設計的紋章，但用動植物的話就不是那麼的特別，因此みっけ推出了獨具特色的「銘菓紋」！

什麼是銘菓紋？

銘菓紋其實使用的正是來自日本47個都道府縣各地的特色名產，像是經典的北海道六花亭、東京的東京BANANA等，不僅充滿特色，也忍不住想挑戰自己是否吃過所有的特產。

對被選上的店家來說更是一個值得驕傲的象徵，自家甜點被選為當地的代表物，更在SNS上造成討論與回響，讓小編來分享幾間有名的代表作吧！

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47個都道府縣銘菓紋

1.北海道：六花亭 葡萄奶油夾心餅乾

六花亭精緻的包裝，是伴手禮的最佳選擇，其中又以葡萄奶油夾心餅乾最為出名。鬆軟的餅乾包覆著濃郁的奶油内餡，內餡選用北海道生乳和白巧克力製成，再搭上香甜的萊姆葡萄乾，令人一塊塊停不下來！

https://www.rokkatei.co.jp/cn/
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2.秋田：金萬

販賣超過60年頭的金萬，是老字號的甜點名店。內層為甜而不膩的白豆沙餡，外層餅皮類似於蜂蜜蛋糕的口感，但又不像蜂蜜蛋糕般的甜，因此深受長輩們喜愛。

3.東京：東京BANANA

無人不知的東京BANANA想必不用多作介紹！可愛的造型作為伴手禮再合適不過～鬆鬆軟軟的香蕉蛋糕美味好吃‧偶爾還會和各種角色聯名合作呢

4.香川：名物KAMADO

名物KAMADO受歡迎的程度到電視上時常出現「かまどちゃん」（Kamado chan）角色唱歌的廣告，深受眾人的喜愛！灶形狀的甜點，以菜豆和蛋黃製成，樸實的味道大小朋友都能接受。

47道和菓子你吃過哪些呢？小編要來去下單蒐集整套美食囉！😆

圖片來源: twitter: みっけ@q_micke

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東京 北海道 蛋糕

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