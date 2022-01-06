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不花錢也能暢遊日本！10大「免費熱門景點」等你來朝聖

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不花錢就能賞的富良野薰衣草美得像是一幅風景畫。　圖：日本旅行情報局／提供
不花錢就能賞的富良野薰衣草美得像是一幅風景畫。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】雖然大家總說一分錢一分貨，但是在日本卻有能夠免費入場且品質依然超好的免費觀光景點。更棒的是，這些景點大多都在交通方便的地方，像是東京、京都等地，還有備受喜愛的北海道。本篇整理了10個免費熱門景點，快來看看你還有哪些地方沒去過！

▌關西地區

【美到讓人忘記呼吸 日本皇族住所「京都修學院離宮」】

位於京都洛北的修學院離宮，是日本皇家庭園的一大經典。自然與人工造景巧妙地交融在一起，整體設計相當大氣，看得出皇室建築的豪邁。這裡的景色以秋季楓紅為醉，紅葉季期間非常搶手，網路預約通常很快就會額滿，建議有興趣的旅人們可以提前預約參觀日。

▲占地約54萬平方公尺大的修學院離宮，是典型日本庭園代表。　圖：日本旅行情報局／提供
▲占地約54萬平方公尺大的修學院離宮，是典型日本庭園代表。　圖：日本旅行情報局／提供

【尋找泡麵歷史 安藤百福發明紀念館大阪池田】

400日圓就能親手DIY屬於自己的泡麵，非常適合親子同遊。當然，館內也有泡麵發展史介紹和各種主題設施，還有大阪買不到的特色商品等，這種規模和等級竟然能免費參觀，怎能錯過！

▲泡麵隧道內展示了約800種的泡麵包裝。　圖：日本旅行情報局／提供
▲泡麵隧道內展示了約800種的泡麵包裝。　圖：日本旅行情報局／提供

【每年限定一周 大阪賞櫻名所「大阪造幣局」】

造幣局的櫻花通道是大阪必訪的賞櫻景點，每年4月中旬會開放一周時間讓遊客自由賞花。只要提前預約申請，平時大阪造幣局也能免費參觀工廠，館內介紹影片還貼心的提供中英文版本，當然也有導覽員的解說。

▲造幣局櫻花通道。　圖：日本旅行情報局／提供
▲造幣局櫻花通道。　圖：日本旅行情報局／提供

▌關東地區

【喧囂中的寧靜 東京椿山莊庭園】

沒想到在東京市中心也能找到如此面積廣闊的自然庭園造景，除了小橋流水、瀑布造景之外，還有約600年歷史的三重塔座落其中，到了夜晚更是別有一番風味，夏季還有機會看到螢火蟲的蹤影。

▲都市中的自然秘境－東京椿山莊庭園。　圖：日本旅行情報局／提供
▲都市中的自然秘境－東京椿山莊庭園。　圖：日本旅行情報局／提供

【45層樓高夜景 東京都廳展望室】

新宿區的東京都廳是俯瞰都市夜景的絕佳地點，電梯直達位於45樓的展望室，天氣好的話還有機會看到富士山。另外，傍晚時分的夕陽景致也是備受推崇的經典！

▲東京都廳展望室。　圖：日本旅行情報局／提供
▲東京都廳展望室。　圖：日本旅行情報局／提供

【關東賞楓名所 千葉成田山公園】

成田山公園位於千葉縣，距離成田機場搭京成電鐵不需半小時便可抵達，也因此成為許多觀光客前往東京的第一站或是離開前的最後一站，是許多觀光客春季賞櫻和秋季賞楓首選。春秋兩季還會分別舉辦梅花祭與紅葉祭，亦有日本傳統樂器的演奏會，滿足視聽覺享受。

▲成田山公園內有三座池塘，可以在池中看到優游自在的錦鯉。　圖：日本旅行情報局／提供
▲成田山公園內有三座池塘，可以在池中看到優游自在的錦鯉。　圖：日本旅行情報局／提供

▌北海道

【日本威士忌故鄉 北海道余市蒸餾所洋溢酒香】

北海道有名的除了葡萄、牛奶以及美麗花海之外，濃醇的威士忌也是不容錯過的定番！來到NIKKA威士忌余市蒸餾所，時不時就能嗅到威士忌的酒香，還可提前預約參觀，導覽員會和大家解說威士忌的歷史、製作的過程從蒸餾、乾燥、到發酵等各個步驟逐一介紹，還能聽到日本威士忌之父竹鶴政孝與妻子之間的小故事，整趟導覽下來真的可以長不少知識呢！

▲威士忌試飲也是不能錯過的環節之一。　圖：日本旅行情報局／提供
▲威士忌試飲也是不能錯過的環節之一。　圖：日本旅行情報局／提供

【多彩之丘 醉倒在北海道富田農場】

每到夏天，滿山遍野的薰衣草田總會吸引大批觀光客前往朝聖。必看特色景點如五彩花田，由薰衣草紫、罌粟花紅與菊花黃互相交錯排列而成的彩虹花海。其他例如蒸餾之舍，可以看到紫色薰衣草被提煉成為琥珀色精油的過程。提醒旅人，農場冬季休園，去之前可以先上網查詢營業時間。

▲北海道富田農場。　圖：日本旅行情報局／提供
▲北海道富田農場。　圖：日本旅行情報局／提供

▌中部地區

【群山環繞 大自然中的立山黑部水壩絕景】

絕景中的絕景「立山黑部」不論是夏季黑部水壩洩洪時的壯觀，秋季滿山遍谷的楓紅，春季的雪壁等四季美景都讓人忍不住一訪再訪！除了景緻美麗之外，為了避免破壞當地自然景觀，連接立山黑部內部景點的六大交通工具也是當地一大特色。特別推薦立山高架索道，約7分鐘的車程途中絲毫沒有任何支柱阻擋視覺，還可360度觀賞立山黑部美景。

▲黑部水壩提供遊客免費參觀。　圖：日本旅行情報局／提供
▲黑部水壩提供遊客免費參觀。　圖：日本旅行情報局／提供

▌中國地區

【巨大潛水艇 廣島海上自衛隊吳史料館】

廣島吳市自古以來就是海軍重鎮，一踏入這個城市就能感受到濃濃海軍港的氣氛。坐落於吳市港邊的「海上自衛隊吳史料館」，一樓主要介紹海上自衛隊發展史，二樓則是水雷及掃雷艦的沿革及機能構造等簡介，到了三樓則能看到模型的實體介紹以及士兵在潛艇內的生活，除了餐廳、臥室之外，艦長室及控制室也都能入內參觀，讓遊客一探究竟潛水艇的奧秘。

▲廣島海上自衛隊吳史料館的著名地標「鐵鯨魚」。　圖：日本旅行情報局／提供
▲廣島海上自衛隊吳史料館的著名地標「鐵鯨魚」。　圖：日本旅行情報局／提供

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