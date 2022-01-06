快訊

前空姐網紅和攝影師嘿咻搞外遇 要付1836萬天價和解金

【中二罷昶終局戰／中】總統、院長撩落去 選情愈熱…民進黨勝算愈大

好享受！冬遊日本來5大園區看水豚君暖呼呼泡湯秀

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

每年冬至期間，應景的「柚子湯」登場讓可愛再加倍。　圖：日本旅行情報局／提供
每年冬至期間，應景的「柚子湯」登場讓可愛再加倍。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】天涼好想泡湯，水豚君們當然也不例外！「水豚」主要棲息在南美洲，為了怕牠們不適應日本高緯度的寒冷冬季，每年11月起部份園區會舉辦暖呼呼的「水豚君露天風呂」活動，打造出溫暖浴池讓水豚君取暖兼玩水。

推薦前往每年舉辦長時間泡湯對決的5座園區：①長崎BIO PARK、②伊豆仙人掌動物公園、③那須動物王國、④埼玉縣兒童動物自然公園、⑤石川動物園欣賞牠們的身影，不管岩石浴池或個人木桶湯都太可愛啦！

▲不愛大眾池？放心，埼玉縣兒童動物自然公園也有準備個人湯屋喔！　圖：恵藤さん／來源
▲不愛大眾池？放心，埼玉縣兒童動物自然公園也有準備個人湯屋喔！　圖：恵藤さん／來源

光是純泡湯還不夠，到了冬至的前後幾天，園方還會準備應景的「柚子湯」讓牠們好好享受。逗趣的水豚君露天風呂活動將一路持續到隔年2月～4月之間。

【2021～2022年 水豚君露天風呂】

長崎BIO PARK

舉辦期間：2021／11／26～2022／2／28

伊豆仙人掌動物公園

舉辦期間：2021／11／20～2022／4／3

那須動物王國

舉辦期間：2021／11／20～2022／3／18

埼玉縣兒童動物自然公園

舉辦期間：2021／11／16～2022／3／31

石川動物園

舉辦期間：2021／11／24～2022年4月上旬（暫定）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 泡湯 動物園

延伸閱讀

聯合報社論／關於開放核食，政府還有很多沒說的事

關東煮內出現「白色棉花糖」？網友揭曉真名：去日本必吃

日本大阪診所25死縱火案 重傷犯嫌不治

日本泡麵惡搞名畫！《倒牛奶的女僕》變倒湯 轉發多將商品化

相關新聞

車站投幣買「一風堂冷凍拉麵」 還有罐裝豚骨湯頭、煎餃...日本自動販賣機超乎想像

這次小編要為各位拉麵控介紹一些特別的自動販賣機的特別商品，在日本車站看到時可別嚇到！

日本百元商店3COINS超人氣聯名 用銅板價就可以帶蠟筆小新回家！

今年冬天蠟筆小新與3 coins合作，推出各式各樣聯名商品，讓你用銅板價格就可以帶回家與小新一起度過美好冬日

繪本咖啡廳放電選項+1！鎌倉「SONGBOOK Café」東京近郊親子好去處

今天介紹一個在鎌倉，許多夫妻會帶著小孩子一起同樂的小小空間。不妨試看看定番購物的行程之外，讓孩子也可以在這片土地上擁有屬於他的小小回憶。

日本超巨大牡蠣「令和怪物」近20公分長 網友試吃「像暢飲大海」

牡蠣是許多人愛吃的海產，不只台灣相當常見，在日本也非常受歡迎。最近有位日本網友，就在外頭買了牡蠣準備回家大快朵頤。然而他買到的牡蠣，尺寸卻太過異於常態，在網路上引起一陣討論。

吃甜點也能養生？5間「堅果女王」開心果甜點店　招牌小熊讓人卡哇伊喊不停

日本的媒體在2019年時曾預測開心果會是接下來的熱門食材，加上時尚業界正好流行開心果色的服裝飾品，在SNS的推波助瀾之下搜尋開心果的人越來越多，2020年中漸漸有開心果甜點專門店出現，之後更以銳不可擋的速度人氣大爆發！

史努比控會愛！超療癒居家款「gelato pique×史努比」冬季聯名暖心登場

日本超人氣居家服gelato pique今年冬天再續前緣，與人見人愛的史奴比聯名合作，推出一系列的療癒居家商品！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。