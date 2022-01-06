好享受！冬遊日本來5大園區看水豚君暖呼呼泡湯秀

每年冬至期間，應景的「柚子湯」登場讓可愛再加倍。 圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】天涼好想泡湯，水豚君們當然也不例外！「水豚」主要棲息在南美洲，為了怕牠們不適應日本高緯度的寒冷冬季，每年11月起部份園區會舉辦暖呼呼的「水豚君露天風呂」活動，打造出溫暖浴池讓水豚君取暖兼玩水。

推薦前往每年舉辦長時間泡湯對決的5座園區：①長崎BIO PARK、②伊豆仙人掌動物公園、③那須動物王國、④埼玉縣兒童動物自然公園、⑤石川動物園欣賞牠們的身影，不管岩石浴池或個人木桶湯都太可愛啦！

▲不愛大眾池？放心，埼玉縣兒童動物自然公園也有準備個人湯屋喔！ 圖：恵藤さん／來源

光是純泡湯還不夠，到了冬至的前後幾天，園方還會準備應景的「柚子湯」讓牠們好好享受。逗趣的水豚君露天風呂活動將一路持續到隔年2月～4月之間。

【2021～2022年 水豚君露天風呂】

長崎BIO PARK

舉辦期間：2021／11／26～2022／2／28

伊豆仙人掌動物公園

舉辦期間：2021／11／20～2022／4／3

那須動物王國

舉辦期間：2021／11／20～2022／3／18

埼玉縣兒童動物自然公園

舉辦期間：2021／11／16～2022／3／31

石川動物園

舉辦期間：2021／11／24～2022年4月上旬（暫定）

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