史努比控會愛！超療癒居家款「gelato pique×史努比」冬季聯名暖心登場

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

日本超人氣居家服gelato pique以蓬鬆的毛絨商品深受大家喜愛，就像是剛出爐的海綿蛋糕一樣，擁有驚為天人的柔軟度與親膚感，只要穿過就會回不去，讓你停不下來一直撫摸的幸福療癒感。

今年冬天再續前緣，與人見人愛的史奴比聯名合作，推出一系列的療癒居家商品！

除了有經典連身裙、外套之外，還有嬰幼兒款及男性系列。全家都可以一起穿著gelato pique的居家服，讓可愛的史努比陪伴著度過寒冷的冬天~

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今年gelato pique也找來了人氣女演員本田翼為大家示範冬季版的穿搭。本田翼甜美又療癒的笑容實在與gelato pique的形象太合了，任誰看到這一系列照片都會覺得溫暖而微笑吧？快點來看看有哪些商品吧。

GELATO史奴比連身裙

胸前有著大大的史奴比，長度到小腿左右，顏色有白、粉與紅色三色，窩在床上打滾舒適自在。

ジェラートジャガードドレス

價格：7,480日圓

GELATO上衣&褲子

分開販售的上衣、長褲與短褲，可自行選擇要如何配對，上衣為寬鬆設計，正面有大大的SNOOPY圖案，袖口還有可愛的LOGO刺繡點綴。長短褲的褲腳有可愛的SNOOPY，並在屁股的地方印製了顯眼的PIQUE LOGO！

上衣：ジェラートジャガードプルオーバー

價格：6,380日圓

短褲：ジェラートジャガードショートパンツ

價格：4,620日圓

長褲：ジェラートジャガードロングパンツ

價格：7,480日圓

史奴比下雪系列

冬天少不了應景的雪景！跟著史奴比一起到雪地裡散步吧！分開販售的史奴比外套與長褲，外套為扣子式，正面有在下雪中散布的史奴比，長褲是森林中下雪的場景，造型非常可愛～

外套パネルジャガードショールカーディガン

價格：7,920日圓

長褲：パネルジャガードロングパンツ

價格：7,260日圓

下雪系列baby的還有出斗篷款，可以跟小寶貝穿情侶裝真的超級可愛！正面一樣是下雪的史奴比，背面則有可愛的雪人，斗篷上的帽子還有一顆小雪球，各位媽咪們快替寶貝們搶購吧！

パネルジャガードベビーポンチョ

價格：6,380日圓

衣服穿暖了，腳也要暖呼呼的才可以，穿上溫暖又蓬鬆柔軟的史奴比室內拖鞋，讓你從頭到腳都可愛到不要不要的！

白色包覆款：ベビモコルームシューズ

價格：3,740日圓

灰色包覆款：ベビモコルームシューズ

價格：3,960日圓

史奴比大頭款：ルームシューズ

價格：4,400日圓

男裝系列

雖然gelato pique的形象似乎比較難跟男性連結在一起，但這次的男性聯名系列相當人氣，設計上適度的可愛且兼具時髦，難怪不管是大學外套或拖鞋在網路上都掀起搶購熱潮。不過要注意男性聯名系列只有在網路商店或一部分的店舖買的到喔。

今年冬天就讓gelato pique×史努比一起陪你度過吧～

圖片來源: 官網 https://gelatopique.com/

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