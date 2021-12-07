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北海道蟬聯冠軍、東京不在前三名！日本最新都道府縣魅力大調查，吊車尾的是？

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

你最喜歡日本的哪一個都道府縣？從2006年開始Brand總合研究所(ブランド総合研究所)邀請日本20歲至79歲男女、約三萬多人進行日本全國1000個市、區、町、村及全國47都道府縣的魅力大調查，考量的因素包含對該地區的認知度、居住欲望、觀光欲望及地區特產的購買欲等。

一起來猜猜最新的都道府縣魅力大調查中，47都道府縣的前三名及最後一名是哪裡吧！

第一名：北海道

連續13年都蟬聯冠軍寶座的北海道，因為有許多著名的觀光勝地，不論是札幌、旭川、函館、小樽等都耳熟能詳，知名度高。北海道自然景觀豐富，冬天可以滑雪、泡湯，春夏可以賞花、親近自然。

這裡的美食也是海內外聞名，有新鮮的海產、牧業發達的各式乳製品等，難怪會長年穩坐第一名！

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第二名：京都

到處是歷史文化古蹟的京都，也是魅力大調查長年的前三名衛冕者。在千年古都京都裡保留著古色古香的傳統街道與建築，像是金閣寺、清水寺、伏見稻荷大社的千鳥居等，著名景點還有嵐山、鴨川與祇園等，日本藝妓也是源自這裡的文化之一，數也數不清的京都魅力果然是魅力前三名的常勝軍。

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第三名：沖繩縣

位在日本最南邊的縣：沖繩縣，因地處於亞熱帶地區，一年四季的天氣都很舒適，再加上租車自駕非常方便，因此是觀光最佳勝地之一。著名的沖繩美麗海水族館、翡翠海灘、名護鳯梨公園、琉球村、首里城等，歷史文化與觀光景點並茂，還融合著許多美國的文化於此，是豐富又特別的一個縣市。

最後一名：茨城縣

曾經連續七年都是最後一名的茨城縣，雖然在去年擺脫最後一名進步到42名，但今年的調查不幸又回歸最後一名了…..茨城縣知事大井川和彦在接受採訪時，甚至帶有酸意的回答「對這調查結果覺得不痛不癢」XD

其實茨城縣有著賞梅勝地及日本三大名園之一的偕樂園，還有以粉蝶花及掃帚草聞名的「茨城日立海濱公園(國營常陸海濱公園)」，春夏秋冬各有不同的觀光看點，會一直蟬聯最後一名實在有點意外。或許就如大井川知事所說的，”這是問券調查公司設計的腳本，因為這樣比較有趣有話題性”吧XD

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這個排行榜茨城縣也是榜上有名….

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你心中的第一名和最後一名分別是哪裡呢？與小編分享吧！

更多調查結果：https://news.tiiki.jp/articles/4697

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