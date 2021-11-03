仙境絕景！開車自駕訪「湖上秘境車站、夢之吊橋」　再品靜岡有機抹茶

大井川鐵道SL蒸氣火車穿梭茶園。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

靜岡縣大井川鐵道沿途風景宜人，搭乘大井川鐵道SL蒸氣火車欣賞茶園風光外，知名秘境車站「奧大井湖上站」與榮獲一生一定要去一次的「寸又峽夢之吊橋」在秋天賞楓季節更是令人讚嘆的仙境絕景。開車自駕前往大井川周邊旅遊，帶你逛秘境景點、泡湯、品靜岡茶，秋季賞楓都風之旅立刻出發！

最令人動心的絕美景觀 秘境車站「奥大井湖上站」

▲奧大井湖上站在秋天楓紅季節像染上繽紛色彩的畫布。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

跨越長島水壩人造湖上兩座奥大井彩虹大橋的中間，是奧大井川流域的秘境車站「奧大井湖上站」。大井川鐵道井川線的登山小火車緩緩進站，火車的汽笛聲響徹雲霄，從展望台眺望車站就像是漂浮在湖面上，祖母綠的湖水與秋天楓紅互相輝映成一幅山光水色，風光旖旎，如同仙境一般。

一生一定要去一次！寸又峡夢之吊橋

▲如同其名，據說在夢之吊橋中間許願可以夢想成真。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

被世界級旅遊評論網站選為一生必訪吊橋之一的「寸又峽 夢之吊橋」，距離奧大井湖上站僅約30分鐘車程，自駕前往可以一次攻佔奧大井川兩處最經典的賞楓名勝，非常方便。夏天幽靜，綠意盎然，秋天是滿山楓紅，湖面與夢之吊橋相襯的絕美畫面，讓人如癡如醉。寸又峽溫泉一帶不僅適合戶外健行散步，還能前往體驗被稱作牛奶浴的「美人湯」放鬆一下，泡完皮膚光滑。

年輕茶農團體打造的靜岡有機抹茶 MATCHA MORE

▲MATCHA MORE提供多種創意有機抹茶飲料，喝抹茶也能很時尚。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

大井川源自南阿爾卑斯群山，沿大井川流域的兩岸有豐富的自然美景與生態，這裡也是靜岡中部「駿河地區」的知名茶產地，近年來還有靜岡有機抹茶崛起。位在大井川流域「鍋島」村落裡，有一群實現茶業永續經營理念的年輕人們經營的「MATCHA MORE」cafe，除了可以品嚐多種創意的抹茶飲料外，還能種茶跟進行茶工廠見學，體驗磨碾茶葉親自做抹茶，喝自己採收的綠茶。

集結大井川流域的茶與農業的吃喝玩樂 KADODE OOIGAWA

▲車站裡的「KADODE OOIGAWA」是大井川流域最大的新商業設施。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

2020年11月大井川鐵道睽違35年設置的新車站「門出站」，車站裡的「KADODE OOIGAWA」是大井川流域最大的新商業設施。這裡販售新鮮蔬果、農漁特產品、靜岡縣內知名日本清酒，還規劃有小朋友玩樂休憩空間，親子還可一起參加的靜岡茶學習體驗活動，戶外有蒸氣火車展示，以及提供各式靜岡茶的茶飲與茶冰品的咖啡館、餐飲店家等的復合型設施。吃、喝、玩、樂、各種體驗集結一身。

▲從淺蒸到深蒸茶，不同茶飲中展現的香氣與口味也有不同特色。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

▲沿大井川兩側時可看到綠油油的茶園非常療癒。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

開車自駕遊走向大自然環境，賞楓絕景名勝與茶園風光讓身心都得以舒緩。2021年11月5日～11月8日在南港展覽館1館ITF旅展的靜岡縣攤位裡有相關旅遊資訊介紹，歡迎前往參觀、洽詢靜岡旅遊資訊。

交通方式：

【靜岡站 或 島田站】→（自駕開車 車程1小時25分鐘）→【奧大井湖上站】→（車程30分鐘）→【寸又峽 夢之吊橋】→（車程1小時20分鐘）→【MATCHA MORE】→（車程25分鐘）→【KADODE OOIGAWA】→（車程16分鐘）→【靜岡機場】

相關資訊：

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靜岡茶慧 影片介紹：https://youtu.be/RtMCM8c8mKU

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