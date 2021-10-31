喝的拉麵！罐裝版「一風堂豚骨拉麵湯」登場，3大鋁罐熱湯自動販賣機就有

東京天氣轉涼，又到了自動販賣機會出現鋁罐熱湯的季節！不管是之前來日本旅遊，還是生活在日本的朋友們，想必多少都在自動販賣機看過包括玉米濃湯、蜆仔湯、豚汁（豬肉味噌湯），甚至有魚翅湯。不過今年登場了兩款鋁罐熱湯，先後引起話題。一款是夏天推出的「咖哩的心情 中辣」，一款則是近期推出的一風堂的「濃厚豚骨拉麵湯」。

圖片來源：路邊的露編

10月剛開賣！一風堂濃厚豚骨拉麵鋁罐湯

今年（2021）秋天，日本連鎖拉麵品牌「一風堂」，與JR東日本站內自動販賣機acure聯合推出了「一風堂濃厚豚骨拉麵鋁罐湯（コクと旨味の一風堂とんこつラーメンスープ）」，10/12起已在JR東日本站內的acure開售。這款以一風堂自家菜單的經典拉麵「白丸原味」為發想，將其濃厚的豚骨湯頭飲料化，引起不少拉麵之友的關注。畢竟，這應該是第一款「喝的拉麵」？雖然明明沒有麵。

儘管是和acure聯名開發的商品，主要在JR東日本站內的自動販賣機發售，不過其實在acure和一風堂的電商平台上，也可以買到。

圖片來源：一風堂

咖哩果然是飲料？咖哩的心情 中辣

pokka sapporo在今年夏天推出的這款咖哩飲料「咖哩心情中辣（カレーな気分中辛）」，其實也有不小討論度。也許有的朋友早已在東京看過一家名為「咖哩是飲料」的連鎖店，而這款咖哩罐裝湯的推出，無意讓許多日本網友表示「咖哩果然是飲料」。

這款咖哩湯雖然不像一風堂的濃厚豚骨拉麵湯那樣，是和acure自動販賣機聯名開發的，在一般的通路也能買到的樣子，不過近期acure的自動販賣機也已上市，陪伴大家度過月台上等車的時光。

圖片來源：PRTimes

姐妹的愛 不知冷為何物的生薑豆漿湯

除了前面介紹的兩款今年發售的話題罐裝熱湯外，這款由永谷園推出的「不知冷為何物的生薑豆漿湯（冷え知らずさんの生姜豆乳スープ）」據說也是日本罐裝熱湯界的炸子雞。光看它生薑和豆漿的組合，就知道這款熱湯主要客群在於女性，而它今年會在acure自動販賣機登場，溫暖廣大女性的寒冬。

圖片來源：PRTimes

這三款鋁罐熱湯的自動販賣機價格都是150日圓，根據新聞稿及日媒消息，都可以在JR東日本站內的自動販賣機acure看到購買。在日本生活的朋友，若有興趣可以多留意看看，而在台灣的朋友，有需要的話⋯⋯可以麻煩在日本的朋友協助購入囉。

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