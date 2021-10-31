猶如鶴在湖上飛舞！日本最長木造三重拱橋「鶴之舞橋」

【旅奇傳媒/日本部報導】橋型酷似鶴在湖上展翅飛舞的「鶴之舞橋」，由700棵百年青森檜木搭建而成，全長300公尺，坐落在青森最大的人造湖「津輕富士見湖」，為鶴田町知名地標。

除了在鳶尾花小徑周邊，可以捕捉以津輕富士「岩木山」為背景的鶴之舞橋，距離拱橋300公尺的堤防上，還可以將猶如鶴鳥的橋身輪廓一覽無遺。另外，這裡也被視為是有助開運及長壽呷百二的能量景點。之後來青森，推薦順遊一起玩！

▲與津輕富士「岩木山」相映的鶴之舞橋。 圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供

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