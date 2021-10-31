快訊

「媽，下輩子再回報！」假釋犯自戕 家屬放棄急救器捐

英相強生G20大合照遲到 全場領袖狂噓

猶如鶴在湖上飛舞！日本最長木造三重拱橋「鶴之舞橋」

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
陽光照射之下，水面漾出第二座鶴之舞橋，如詩如畫。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供
陽光照射之下，水面漾出第二座鶴之舞橋，如詩如畫。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】橋型酷似鶴在湖上展翅飛舞的「鶴之舞橋」，由700棵百年青森檜木搭建而成，全長300公尺，坐落在青森最大的人造湖「津輕富士見湖」，為鶴田町知名地標。

除了在鳶尾花小徑周邊，可以捕捉以津輕富士「岩木山」為背景的鶴之舞橋，距離拱橋300公尺的堤防上，還可以將猶如鶴鳥的橋身輪廓一覽無遺。另外，這裡也被視為是有助開運及長壽呷百二的能量景點。之後來青森，推薦順遊一起玩！

▲與津輕富士「岩木山」相映的鶴之舞橋。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供
▲與津輕富士「岩木山」相映的鶴之舞橋。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

延伸閱讀

日本KM生物研發新冠疫苗 最快明春申請許可

日駐台副代表：支持台灣加入CPTPP 雙方都要努力

中國警告日本：勿在台灣問題上試圖踩線

朝聖隈研吾建築！栃木「馬頭廣重美術館」極簡禪風亮點＋日本浮世繪藝術

相關新聞

猶如鶴在湖上飛舞！日本最長木造三重拱橋「鶴之舞橋」

【旅奇傳媒/日本部報導】橋型酷似鶴在湖上展翅飛舞的「鶴之舞橋」，由700棵百年青森檜木搭建而成，全長300公尺，坐落在青森最大的人造湖「津輕富士見湖」，為鶴田町知名地標。 除了在鳶尾花小徑周邊，可

喝的拉麵！罐裝版「一風堂豚骨拉麵湯」登場，3大鋁罐熱湯自動販賣機就有

東京天氣轉涼，又到了自動販賣機會出現鋁罐熱湯的季節！不管是之前來日本旅遊，還是生活在日本的朋友們，想必多少都在自動販賣機看過包括玉米濃湯、蜆仔湯、豚汁（豬肉味噌湯），甚至有魚翅湯。不過今年登場了兩款鋁

吃不到偶像的喜酒，可以買同款喜糖！傑尼斯藝人結婚時送的「伴手禮5選」

傑尼斯事務所在旗下藝人結婚時都會連同結婚報告一起送上一份點心給媒體沾喜氣。身為粉絲雖然無法實際吃到偶像的喜酒，但至少可以買同款的喜糖喜餅，甚至可以拿來當伴手禮送人喔。來看看傑尼斯偶像們送的是哪一家的點心吧！

堆成山的海鮮丼、牛奶起司甜點！全新熱海美食推薦　視味覺兼具

熱海最近有很多新店舖開幕，各種美食都很吸引喔！讓小編推薦幾個熱海必吃的人氣餐廳吧~

騎自行車＆電車遊夕陽湖！日本第7大湖「山陰宍道湖」玩法

松江是山陰一帶自古以來的繁華地之一，境內有宍道湖及蒼茫如海灣的中海的兩大湖泊佔據東西，地理位置天然獨特，造就了其繁華。從古老的松江城到湖畔美景，光是宍道湖東側的市區一帶，就有很多熱門觀光景點。無論是宍

泡湯賞楓、最美紅葉鐵道路線！網友最愛的「日本10大紅葉景點」排名大公開

【旅奇傳媒/責任編輯張子凌整理】想念日本紅葉嗎？2020年疫情爆發，導致旅人們的日本追楓計畫被迫喊卡，為和大家一同重溫旅行回憶，日本旅遊情報媒體「日本旅行情報局」在Facebook粉絲專頁推出一系列「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。