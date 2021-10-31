吃不到偶像的喜酒，可以買同款喜糖！傑尼斯藝人結婚時送的「伴手禮5選」

【撰文:Anita/ 窩日本】

一個平凡無奇接近下班的平日午後，突然新聞出現令人驚嚇的快報-嵐的成員櫻井翔、相葉雅紀同時發表結婚！

媒體除了報導二位新郎的結婚報告內容、結婚的對象是誰、粉絲的反應之外，還有一個受到關注的重點就是他們所屬的經紀公司傑尼斯事務所送給各家媒體的喜糖，也被大肆拿來作開箱文。

其實日本人結婚本來是沒有送喜餅、喜糖的習俗，但是傑尼斯事務所在旗下藝人結婚時都會連同結婚報告一起送上一份點心給媒體沾喜氣。身為粉絲雖然無法實際吃到偶像的喜酒，但至少可以買同款的喜糖喜餅，甚至可以拿來當伴手禮送人喔。來看看傑尼斯偶像們送的是哪一家的點心吧！

1. 櫻井翔&相葉雅紀-「東京皇宮酒店Sweets & Deli」巧克力

他們選的是東京知名五星級酒店「東京皇宮酒店」Palace Hotel 裡甜點部「Sweets & Deli」的手工巧克力。由於二個人一起發表婚訊，所以一個盒子內再分成二小盒，盒子的正中間是傑尼斯事務所公司LOGO「J」字樣巧克力，另外還有寫著thank you的款式，最特別的是加入了團員代表色-櫻井翔「紅」、相葉雅紀「綠」色的巧克力。

只是婚禮小卡將兩人名字放在一起，連團員松本潤都笑說「我以為是你們二個結婚」。

東京皇宮酒店

地址：東京都千代田区丸の内1-1-1

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Palace Hotel的鐵盒餅乾也非常有人氣喔~~

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2. 二宮和也-「桃六」銅鑼燒

同樣是嵐的團員，早在二年前結婚時也掀起社會討論風暴的二宮和也，選用的點心是和菓子老店「桃六」，名為 「一と声」的銅鑼燒。上面還燙上了二宮和也的名字暱稱ニノ（nino）、THANK YOU以及笑臉圖案。

會選用這款「一と声」銅鑼燒的理由，一來是和傑尼斯事務所關係良好的大前輩森光子很喜歡，二來是店家桃六已創業150周年，二宮和也宣佈婚訊時又剛好是嵐出道20周年，就各方面來說都是好兆頭。要注意的是它是店裡的招牌商品，通常9點開門之後中午就會賣完，想買請趁早！

桃六

價位：190日圓/個

地址：東京都中央区京橋2-9-21

3. 岡田准一-「まめや金澤万久」豆菓子與金箔長崎蛋糕組合

2017年V6成員岡田准一和女演員宮崎葵結婚時，送給媒體的是來自金澤老舖萬久的和式點心組合。組合裡包括了豆子和長崎蛋糕，但它們可都不是普通的點心。豆子是使用加賀．能登生產的有機豆，數量稀少。有甘納豆、炒豆、豆米餅等口味，並裝在描繪著動物或文字的豆型箱子裡。長崎蛋糕的正面還用金澤名產「金箔」包覆著，非常地有奢華感，很適合結婚這樣的大日子。

まめや金澤万久

價位：5,832日圓（まめやの贈り物禮盒）

本店地址：⽯川県⾦沢市岩出町ハ50-1 ぶどうの

東京松屋銀座店：東京都中央区銀座3-6-1

4. 森田剛-「DE CARNERO CASTE」長崎蛋糕

2018年森田剛和宮澤理惠結婚時送給媒體的是來自三重縣的長崎蛋糕。採用三重產的高級小麥粉，每一間分店使用的蛋是當地最講究的雞蛋，蜂蜜是不含雜質、未經加熱的四日市百花蜜，再加上鹿兒島產的天然粗糖，最後再表面燒上可愛的圖案。

蛋糕可以選擇要切小塊，或是一大塊不切。有很多圖案可以選擇，還有感謝、祝福、新年快樂等字樣，很適合逢年過節及喜慶時送禮用。

DE CARNERO CASTE

價位：個包裝240日圓起/小盒裝1200日圓起/大盒裝1600日圓起

地址：東京都世田谷区若林 3-17-10

5.城島茂-「四季菓子 長岡家」小石饅頭

通常偶像結婚只會發傳真、公開信告知媒體和粉絲，但TOKIO的成員城島茂或許是因為沒有傳統偶像包袱，大家也認為他早該成家了，因此結婚時不像其它偶像低調，反而很大方地舉行了記者會讓媒體問個夠，最後結束時送給各家記者來自福島縣「四季菓子 長岡家」的小石饅頭。

會選擇這個饅頭的原因是在TOKIO的節目『ザ！鉄腕！DASH!!』中知名企畫「DASH村」單元時城島茂曾經造訪，味噌風味的外皮當中包著口感極佳的白餡，對他來說充滿回憶的一項伴手禮。

四季菓子 長岡家

價位：100日圓/個

地址：福島県河沼郡会津坂下町字逆水23-2

這些點心是不是沒有想像中貴，但卻又很能代表送禮人的心意呢？如果你還沒有從偶像結婚的震驚中回過神，趕快去買甜點來吃壓壓驚吧！

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