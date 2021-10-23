日本最美的白樺森林襯上紅葉也太漂亮！就在岩手平庭高原

疫情以來已經一年多，不管是不能從日本飛回台灣，還是不能從台灣飛來日本的日子，大家都還好嗎？在這樣的現況下，依然無法阻止我們想旅行的心，而人類最大的幸運之處，就在於有無限的思想力。所以，這次JAPANK

2021-10-20 15:30