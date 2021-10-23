日本最美的白樺森林襯上紅葉也太漂亮！就在岩手平庭高原
【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣久慈市最為人所知的是日劇小海女外景地，但其實幅員廣大的久慈市也有很厲害的賞楓名所--平庭高原。平庭高原坐落在海拔800公尺的平庭岳半山腰，以369公頃的寬廣腹地上栽植有31萬棵白樺樹、與杜鵑花群生地而聞名。全年都能欣賞到美麗的大自然風光，6月上旬至中旬會開滿「久慈市花－日本杜鵑花」，染紅整片草原；7月的夜晚是螢火蟲滿天飛舞之夜；10月則是滿山楓紅，美得像油畫。尤其是燦爛紅楓在白樺森林的襯托下，顯得更有韻味，年年都吸引來大批追楓客。
•岩手縣久慈市平庭高原最佳楓期｜10月上旬～10月下旬
如何前往：開車自駕從盛岡市出發，經國道4號線與國道281號線車程約1小時45分。或從JR盛岡站搭乘JR巴士「白樺號」前往久慈在平庭高原站下車，車程1小時54分。
（保存版）岩手鍵盤賞楓全收錄：https://reurl.cc/WL75Xy
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