傘被偷也能一眼認出！日本老舖傘屋「aurora」推客製化雨傘，獨一無二最特別

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

什麼都能客製化的時代，你曾經客製化過哪些專屬於你、獨一無二的商品嗎？最近日本知名的雨傘老店「aurora」便推出了客製化雨傘的服務，只要透過手機或電腦就能自己選擇圖案，訂做一把別出心裁、世界唯一的專屬雨傘。一起來看看有甚麼特別的吧~

照片來自官網

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首先進入aurora order system頁面，並從11把不同大小與功能的雨傘中挑選想要的雨傘，每一把傘都附有簡單的圖示說明，即使不會日文也能明白它的功能，像是雨天專用、晴天專用或是晴雨通用，適合女生的輕巧型又或是男生的大傘面等等。

照片來自官網

接著開始設計傘面的花樣，頁面內有預設的圖案可以選擇，不過既然是客製化雨傘使用自己的素材才更特別！點選相機旁加入照片的ICON，就能添加jpg、png、PDF等檔案（大小30MB）內的素材，建議素材畫素大於800萬，畫質才會漂亮哦。

照片來自官網

傘面的製作可以直接將素材整張貼上，並利用放大縮小來調整畫面呈現，另外也能將傘面分成6等份，一格格調整完成想要的配置，還能在傘面上輸入文字，像是紀念日等等，別具意義。最後挑選把手的材質和顏色，並可3D預覽整把傘的狀況，送出後就完成囉。

照片來自官網

雨傘製作約1個月~1個月半的時間，想為你心中特別的人來點不一樣的禮物嗎？不妨特製一把專屬的雨傘，讓他在每次煩人的下雨天時，都能撐著你送的傘、想到你的貼心囉～

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