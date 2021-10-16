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日本超人氣居家服Gelato Pique與瑪利歐聯名啦！宅在家的可愛商品一起來追

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

Gelato Pique（ジェラートピケ）是日本居家服的人氣品牌，以極柔軟、舒適的觸感深受女性與小孩喜愛，尤其在疫情爆發後，居家防疫的時間變多了，親膚的優質觸感更讓它成為許多人宅在家的最佳夥伴。

現在gelato pique與任天堂合作，推出一系列超級瑪利歐的可愛聯名商品了！一起來看看有什麼吧！

SUPER MARIO meets GELATO PIQUE 聯名商品登場！

這次的聯名合作推出了多樣商品，像是居家服、室內拖鞋、毛毯、抱枕等，更找了在IG上擁有四百萬粉絲的超人氣混血模特兒藤田妮可（藤田ニコル）為代言人，立刻帶起許多話題熱度！

瑪利歐與耀西居家服

可愛的瑪利歐與耀西居家服，女裝版為短褲、男裝與兒童版為長褲，小寶寶也推出了可愛的包屁衣設計。耀西款的外套特別製作立體帽子與尾巴，讓你在家也能一秒變耀西！

居家外套短褲組 瑪利歐、耀西

パーカ＆ショートパンツ スーパーマリオ 、ヨッシー

價格：12,320日圓

居家外套長褲組 瑪利歐、耀西

パーカ＆ロングパンツ スーパーマリオ 、ヨッシー

價格：9,900日圓～15,620日圓

嬰兒包屁衣瑪利歐、耀西

BABY ロンパース スーパーマリオ 、ヨッシー

價格：6,930日圓

gelato pique X Mario

條紋居家服

男、女、青少年版條紋居家服，長袖T有可愛的蘑菇、幽靈、瑪利歐與耀西四個角色，搭配上四色條紋褲，舒適好穿。不僅是全套衣服而已，還有舒適的可愛拖鞋也能一起配對買回家！

條紋居家服 ジャガードセットアップ

價格：女裝12,760日圓、男裝14,960日圓、青少年9,900日圓

居家拖鞋 ルームシューズ

價格：女款3,740日圓、男款3,960日圓

居家排釦外套

幽靈與無敵星星的居家排釦外套，有點冷的天氣或是要到樓下便利商店買宵夜時不妨穿上他，帶給你滿滿的溫暖～

居家排釦外套 ジャガードカウチン

價格：女款7,920日圓、男款8,580日圓

其他居家周邊商品還有無敵星星、幽靈與蘑菇的抱枕和毛毯，讓你全身上下、穿的用的通通都要充滿瑪利歐的身影～每一款都好想買回家阿！

對了，Gelato Pique的商品現在有跟Tenso這家轉送服務合作，可以將商品寄送到台灣或香港等海外地區，寄送費從530日幣起跳。有興趣的朋友請自行參考官網吧~

圖片來自官網：https://gelatopique.com/

窩日本推薦閱讀：日本亞馬遜Amazon Japan購物教學！註冊帳號、特價優惠、轉運寄台灣你該注意哪些事情呢？　

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