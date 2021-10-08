完全顛覆你的想像！打造東京奧運場館的日本建築大師隈研吾，竟還設計居酒屋!?

【撰文:Anita/ 窩日本】

東京2020奧運剛落幕，作為開幕與閉幕式的主場館「國立競技場」讓全世界都看到了。這個場館的設計出自現在炙手可熱的當代建築大師隈研吾之手。除此之外隈研吾還在日本國內外參與了許多大型公共建設的設計，但其實大師不只接國家、國際型的大案子，居然還設計居酒屋！

為何下町橫丁的小店能請得動大師？

「橫丁」在戰爭時期是指黑市、地下市場，大多設置在車站周邊。但只要地震一來就容易引發火災，連帶得車站只能暫停運作。因此後來的建築法規便規定窄巷橫丁不可重建商店。

政府和大型開發商認為橫丁在防災方面很危險而向商家和地主提出都更，所以有很多的橫丁被財團買下改建成商業設施。但也有一派的人反對改建，因為即使再怎麼以復古風的方式去設計規劃，也少了那一份原有的風味。

位於吉祥寺ハモニカ横丁（HAMONIKA橫丁）的雞肉串燒店「てっちゃん」也是一直被告知應該要做擴寬改建，但是礙於建築法規又不知道要找誰處理才妥當，正在煩惱時，店主的酒友，也是店裡常客的建築記者說「去找隈研吾吧！說不定他會幫忙」

於是店主很快地做了一份簡單地企畫出寄去隈研吾事務所。一月某個大雪紛飛的日子裡，隈研吾實際到了橫丁來，一邊吃著燒雞肉串一邊說「這麼有趣的東西一定要讓它好好地保留下來」於是爽快地接下這個案子開始動工改造！

超越常識與想像的隈研吾居酒屋三部曲

從吉祥寺ハモニカ横丁的雞肉串燒店「てっちゃん」為首，隈研吾為三間居酒屋重新賦予了新生命。而且不說你絕對想不出來這是出自他的手裡，因為和他以往的設計風格實在差太大了！

てっちゃん（TECHAN）吉祥寺店

一樓的桌椅仿候被結凍的炭酸水包覆住一樣，這是用溶化的壓克力去做成圓球狀再固定而成的。二樓更是驚人，被一堆看起來彩色的橡皮筋所包圍，其實這是回收而來的網路電纜線。和知名插畫家湯村輝彥的壁畫形成絕妙又富有趣味性的搭配。

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-2

營業時間：15:00～23:00

延伸閱讀:

⇒⇒ (東京)吉祥寺全攻略–一日遊景點美食推薦：吉卜力美術館、井之頭公園、龍貓泡芙、童話村(貓咪村)～還有還有….

てっちゃん（TECHAN）下北澤店

てっちゃん位於下北澤的分店，由二層樓的古民家改建而成，外面隨機架滿了鋁門窗框。曾經隈研吾覺得這些鋁門窗破壞了日本的房子美觀，裝飾這些窗框正是要放大過去覆蓋日本城市的”正常木造房屋”樣式。

室內的房子樑柱結構完全曝露，天花板佈滿了舊的滑雪板，創造成像雲又像垃圾階梯般的旋渦，而雞肉串燒店的熱氣就在旋渦裡不停地打轉。

地址：東京都世田谷区北沢2-1-5

營業時間：17:00～24:00

ハモニカ横丁ミタカ（HAMONIKA橫丁三鷹）

上述位於吉祥寺的串燒店用了許多廢棄材料，它們都來自於一間名為NAKADAI的廢棄物處理公司。在三鷹的居酒屋外牆所裝飾的單車車輪和物件，也同樣由這間公司所提供。

桌椅與整體空間當中所使用的輻條則是從車輪中心取出。天花板上還掛了黃色小鴨、小豬、鮪魚，展現出設計師充滿玩心的一面。

地址：東京都武蔵野市中町1-5-8 親和ビル1階

營業時間：（周一～周五）11:30～15:00/17:00～24:00（周末假日）11:30～14:30/15:00～24:00

即使預算不高，也想在後世留下足跡，只要是有趣有意義的案子都會接，也難怪「隈研吾」這個品牌能被普世認知並受到喜愛。

窩日本推薦閱讀： 日本留學一年費用要多少？學費、生活費、打工收入詳細解說

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」