在家享受下午茶時光！「Afternoon Tea x 法國藝術家 Nathalie Lété」40周年紀念組合豪華登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

在家享受秋のAfternoon tea！Afternoon tea的人氣菜單「Afternoon tea組合」推出了在家也能開心享受的「40周年限定Afternoon tea組合」。

這次的40周年秋季限定商品將分成兩彈活動推出，第1彈從8月26日開始以「My Favorite Tearoom」為題，第2彈為40周年的豪華組合。

為了40周年特別的意義，更特別與法國藝術家Nathalie Lété合作的限定包裝，充滿優雅又閒適的法式風情，看了就想讓人蒐集齊全啊！

第一彈：My Favorite Tearoom 栗子風味茶與栗子點心

1.the france darjeeling ラ・フランスダージリン

以夏摘茶製成，充滿果香甘甜的大吉嶺紅茶，展現出法國印象的優雅風味。

售價：1,100 円（税込）

販售時間：8月26日～11月3日

2.marron milk tea マロンミルクティー

以濃郁的CTC阿薩姆為基底，製成芳醇的糖漬栗子風味奶茶，每喝一口都能感受到滿滿奶茶的甜蜜感。

售價：1,100 円（税込）

販售時間：8月26日～11月3日

3.無咖啡因茶組合ノンカフェインティーセレクション

以3種無咖啡因的茶組合成，有充滿佛手柑清新香氣的路易波士茶；以橘子和檸檬草帶來放鬆身心效果的洋甘菊組合茶；以三種漿果製成清爽又帶有酸勁的芙蓉漿果茶。

售價：1,550 円（税込）

販售時間：8月26日～11月3日

4.砂糖派＆栗子醬 シュガーパイ＆マロンあん

將簡單的派撒上糖烘烤後，佐上秋天限定的栗子醬，悠閒的午茶甜點就是要這樣享受！

售價：1,600 円（税込）

販售時間：8月26日～11月3日

5.秋日午茶提籃 オータムティータイムバスケット

特製的鐵盒提籃內裝有秋日限定的茶與茶點，像是大吉嶺、南瓜馬芬、地瓜燒、地瓜餅乾等等，有這一籃就能直接與好友們度過最棒的午茶時光了！

售價：2,300 円（税込）

販售時間：8月26日～11月3日

第二彈：40周年紀念豪華組合

1.40周年Afternoon Tea組合 40th アフタヌーンティーセット

以提籃裝著販售的「40th Afternoon Tea 」組合外型十分可愛，裡面有紅茶與點心的各式組合，提著直接去野餐也非常時尚。不僅如此，裡面還附送兩張Afternoon Tea店內下午茶兌換卷，十分划算。

售價：5,300 円（税込）

販售時間：9月30日～11月3日

2.茶＆餅乾 ティー＆クッキー

Afternoon Tea定番的招牌茶包與秋季限定商品組合，鐵盒包裝為藝術家Nathalie Lété的可愛插畫，絕對勢必收藏的鐵盒之一！

售價：2,300 円（税込）

販售時間：9月30日～11月3日

3.Nathalie Lete 迷你環保袋 バッグ ミニ

可收納的環保袋印製著Nathalie Lete的限定設計，貓奴們必收藏～

售價：1,500 円（税込）

販售時間：9月30日～2022年2月23日

圖片來源: PR Times

窩日本推薦閱讀： 2021年最新日本雜誌附錄贈品精選，史努比茶葉過濾器和愛心掛飾可愛登場！還有…..

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」