年輕人新熱點！日本「西武園遊樂場」3大看點　復古樂園穿越昭和年代

【撰文:Shinon/ 窩日本】

復古風在日本正夯！社會及科技發展日新月異，不知不覺很多東西都已改變，所以七八零年代的事物對於日本的年輕人們來說反而覺得新奇，他們現在流行穿古著、到訪復古喫茶店，想要體驗以前的生活。

日本埼玉縣的西武園遊樂場就看中這股熱潮而改造成復古主題，成為了最新話題熱點！讓我們來看看西武園遊樂場革新的原因和有什麼看點吧！

西武園遊樂場(西武園ゆうえんち)的逆轉故事

位於埼玉縣所澤市的西武園遊樂場，從新宿、池袋出發都要40分鐘以上車程，加上兩次的換乘，交通實在不算方便。園內原本就跟一般遊樂場一樣只有簡單的遊戲設施，如摩天輪、海盜船，論刺激度不及富士急遊樂場，論規模也不及迪士尼樂園及環球影城，加上已經開業70年，很多設施都變得老舊，讓樂園陷入了經營危機。

面對這個狀況，西武園社長跟行銷公司合作，想到乾脆利用這份「古舊」以昭和為主題，在2021年5月改造後成功掀起話題和傳媒的介紹，連帶周邊的車站用戶也多了1.5倍，獲得了大成功！

西武園遊樂場的三大看點

1.夕日之丘商店街(夕日の丘商店街)

西武園遊樂場商店街

模仿昭和年代的街景所造成的商店街，街上有蔬果店、肉店的造景，每一家都是拍照的最好佈景！雖然這些商店不是實際營業，但有表演人員駐守在那裡，隨時跟你搭話和互動，讓你真的像逛街一樣，非常有趣！

2. 園內獨有貨幣「西武園通貨」

由於昭和年代的物價和現在不同，以前只要很少面額便可以買到東西。為了讓大家能投入在時光倒流的體驗中，所以場內的消費採用獨有貨幣「西武園通貨」，要先去指定的地方購買「西武園通貨」才可以在園內消費。以下是一些用到這種貨幣的例子。

利用「西武園通貨」可在園內的餐廳或咖啡廳享用懷舊美食，從日式拿坡里義大利麵到蛋包飯，當中顏色鮮艷的蜜瓜蘇打因為很好拍而成為很多訪客必點的飲料。另外在街上也可買到糰子串、彈珠汽水、爆米花等小吃。

在西岡遊技場可以玩舊式的彈珠遊戲，一局20園(約240日幣)有10球，可以測試自己的手氣。

商店街中也有販售傳統玩具的攤販，都可以用「西武園通貨」去購入！

在相澤寫真館可以付費由專業的攝影師幫忙拍照，再加工成廣告風，成為很好的紀念品！所以也記得要穿復古風的服裝來玩，更加投入喔！

3. 表演秀

不只商店街中可以看到打扮得維妙維肖的表演人員，每天更有一場表演秀，多位表演人員載歌載舞就像真正的祭典般熱鬧。另外還有懷舊歌謠秀，唱出多首經典名曲，很有氣氛。

西武園遊樂園交通方式

從池袋或新宿出發都需時五十分鐘左右。有兩個主要進出口，一個是泳池入口(プールエントランス)，一個則是主要入口(メインエントランス)。

泳池入口: 搭乘西武園線到「西武園駅」，或者多摩湖線・山口線到「多摩湖駅」

主要入口: 搭乘山口線到「西武園ゆうえんち駅」

電車的搭乘方式可以參考下圖~

無論是想要回味以前時光的成年人，還是想要體驗懷舊事物的年輕人，在西武園遊樂場都可以與眾同樂，適合花一天來好好遊玩！

圖片來源: 西武園遊樂園官網

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