和風泡芙、迷你起司蛋糕！2021日本最新甜點商品好誘人

【撰文:Shinon/ 窩日本】

待在日本真的很容易會變胖，因為這個國家內實在有太多美食誘惑了！除了海鮮、拉麵、燒肉等等，當然還少不了各式甜點與點心！日本的甜點品牌不只有很多選擇，也經常推陳出新，好讓大家不會吃厭。在2021年也有一些我們熟悉的品牌有新動作，筆記下來等旅遊解禁就要吃盡它們！

1. BEARD PAPA’S和風泡芙專門店「髭乃助」

BEARD PAPA’S日式泡芙工房那黃色背景與鬍子叔叔的標誌相信大家都不陌生，這家泡芙連鎖店在全家有300多店舖，在台灣及香港等地也有分店。而在2021年7月7日，一家新店舖就要在東京新宿誕生了！

「髭乃助」這個充滿日本男子漢感覺的名字，正正符合新店的日式風格！把BEARD PAPA’S招牌的泡芙結合黃豆粉、抹茶、日本酒、和三盆糖卡士達、草苺大福、黑糖花林糖6個日本口味，適合想來點日式甜點但又怕吃不慣和菓子的人！只能在日本買到的和風甜點，叫外國旅客又怎能抵抗呢！

地址：東京都新宿区歌舞伎町1丁目30-1 西武新宿ぺぺ2F

2. BAKE 起司蛋糕店「チーズころん」

BAKE的流心起司塔曾經掀起熱潮，說他們是起司甜點界的代表也不為界。而BAKE還常常開發新甜點，在2021年6月1日就於澀谷東急百貨內開了一家新的起司蛋糕店「チーズころん」(cheese koron)。

每一顆舒芙蕾起司蛋糕雖然做成小小的一口尺寸，但用上了奶油起司及馬斯卡彭起司製作，味道濃郁嫩滑，吃一個就很有滿足感！除了舒芙蕾起司蛋糕，還有起司凍糕及起司布丁，起司控絕不可錯過！

地址：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー(1) 1階

3. TOKYO TULIP ROSE 香橙玫瑰餅乾

TOKYO TULIP ROSE鬱金香餅乾也曾經是大排長龍的伴手禮皇者，好看又好吃的餅乾送給親朋好友非常體面。

而他們在2021年6月推出的新商品也同樣以花朵為主題，WILD ORANGE ROSE餅乾就是以玫瑰花為造型，香橙與原味餅乾營造出立體的花瓣效果，再加上中間的莓果果醬，鬆脆的口感與酸甜的味道，吃一塊會讓你像身處在花園中那樣放鬆及享受。新商品在TOKYO TULIP ROSE所有分店都有賣喔。

4. Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 唐老鴨餅乾

以前我們也介紹過東京Banana與迪士尼位於東京車站的合作商店，把招牌香蕉點心與迪士尼明星結合，就是要讓你甜入心！而最近他們就推出了新商品，由唐老鴨及奇奇與蒂蒂當主角，印著可愛圖案的餅乾夾著香蕉奶昔口味的巧克力奶油，當下午茶就最棒了！從盒子到餅乾的包裝袋都十分好看，絕對是伴手禮首選！

地址：東京都千代田区丸の内１－９－１ＪＲ東京駅１Ｆ在来線改札内

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日本真的太多外表及味道都滿分的甜點，對螞蟻人來說就是天堂啊！真希望能出國大吃大喝的一天快點到來！

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