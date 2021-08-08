壯觀美景！ 日本3大名瀑-「那智瀑布」 宛如電影場景再現超好拍

【旅奇傳媒/記者-張語柔】

這個看起來像電影場景，感覺功夫大師會走出來的地方，你知道是哪嗎？答案就是位於和歌山縣，名列日本3大知名瀑布的「那智瀑布」。

寬13公尺、擁有133公尺高低落差的那智瀑布，傾瀉而下的壯觀景象堪稱日本第一，除了從展望台遠眺三重塔與瀑布一前一後形成的絕景，也推薦站在下方近距離感受瀑布的自然壯闊。

那智瀑布所在的熊野古道與熊野三山、高野山、吉野山等地點在2004年被聯合國教科文組織以「紀伊山地的靈場與參拜道」登錄成為世界文化遺產，範圍橫跨和歌山縣、奈良縣、三重縣的寺院及參拜路線，獨特的魅力也吸引許多國內外遊客專程到訪「走」一趟。

▲以瀑布為參拜對象相當特殊，有機會別忘了到訪體驗。 圖：公益社団法人 和歌山県観光連盟／來源

瀑布本身被視為「熊野那智大社」的別宮受到供奉，彰顯出自古以來的山岳信仰及自然崇拜，瀑布下方設有鳥居、賽錢箱等，到訪觀光時除了欣賞美景，也別忘了誠心祭拜。

如何前往：JR紀伊勝浦站轉公車於「那智山」站下，徒步30分。

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