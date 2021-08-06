你最愛哪一種口味？ 日本星巴克25周年感謝紀念，推出全國47道府縣47種口味的地方星冰樂

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本星巴克為了慶祝在日本的25週年紀念，推出了日本全國47都道府縣的限定星冰樂！每個地區都結合了當地的名產或特色，推出各自的代表口味。小編好想嘗遍全部的口味哦～一起來看看這個特別的慶祝活動有哪些限定口味星冰樂吧！

北海道：生乳&玉米口味星冰樂

使用北海道盛產的生乳與玉米製成，並以『なまらLOVE♡H☺️KKAID☺️』為主題，なまら(namara)是北海道方言中「非常」之意，不論何時星巴克都會非常喜愛北海道，希望向顧客傳遞興奮的心，展現像北海道一樣廣大、充滿魅力的特性。

千葉縣：醬油團子口味星冰樂

醬油團子究竟是什麼味道？千葉縣將全日本醬油產量第一的特色融入星冰樂中，聽說甜甜的醬油味意外的與飲料很搭哦！

青森縣：蘋果草莓牛奶口味星冰樂

躍動的青森！來體驗青森熱情的活力與魅力，不論是冬天的白雪景致還是夏日熱鬧的祭典，都注入在這款星冰樂裡，讓青森特產蘋果帶你用喝的體驗這獨特的魅力。

鹿兒島：黑蜜巧克力口味星冰樂

以黑蜜、巧克力、鮮奶製成，上頭以鮮奶油和抹茶粉象徵櫻島火山爆發的形狀，主題充滿趣味。並以「ちゃいっぺ～スターバックスのおもてなし～」為題，ちゃいっぺ(cha pe)在鹿耳島方言中有不慌不及慢慢引用一杯好茶之意，希望能用這款星冰樂款待所有顧客。

長崎：蜂蜜蛋糕口味星冰樂

『もってこーい！よってこーい！長崎！ 』以招呼人還要再來哦的招呼用語，展現長崎的魅力，以牛奶和白巧巧克力製成糖漿製成基底，再混合濃縮咖啡、鮮奶油、紅糖、蜂蜜等展現出蜂蜜蛋糕的口感！

東京：焦糖咖啡凍星冰樂

東京的限定版星冰樂，則使用了以星巴克Espresso豆為基底製作的咖啡凍，再加上位於中目黑的旗艦店STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO 所精心調製的生奶油及焦糖，製成了這杯同時具有微苦口感及甜美焦糖香的焦糖咖啡凍星冰樂。

每一款都好吸引人，好想喝看看~會好奇其他縣市的特別口味是甚麼嗎？

來這裡看所有口味名單吧：https://www.starbucks.co.jp/cafe/jimoto_frappuccino/

圖片來源: https://www.starbucks.co.jp/cafe/jimoto_frappuccino/

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