朝聖「甜點界金磚」！日本首座西洋甜點之島「平戶」 夢幻甜點傳承400年
【旅奇傳媒/記者-徐意雯】在大航海時代中，長崎縣平戶市可是引領日本潮流最耀眼的那顆星。作為與西方國家貿易的主要門戶，除了文化外，此地也引進了許多日本沒有的食材，而「砂糖」就是其中一個翻轉日本飲食文化的要角。因為砂糖的輸入，隨之而來的正是異國甜點與傳統點心的文化衝擊，更讓平戶成為日本首座西洋甜點之島。當時和洋折衷的嶄新甜點遍地開花盛況，從流傳下來的《百菓之圖》就可窺見一斑。
《百菓之圖》裡頭收錄了100款江戶時期受到歐洲、東南亞等外國甜點影響，與日本和菓子融合出的全新「南蠻甜點（※）」與其食譜。而平戶代表性的甜點「Casdous(カスドース)」就是其中一款，由創業超過500年、九州最古老的甜點店「蔦屋」所製作。其作法是將乾燥過的長崎蛋糕裹上蛋液、熱糖漿後放涼，最後撒上滿滿的白砂糖就完成了，在砂糖不普及的當時是極為高級奢侈的一品點心。
※南蠻意指15世紀當時的葡萄牙、西班牙人物或文物。
另一道收錄於《百菓之圖》中的代表性甜點「烏羽玉」，則是在又軟又Q的麻糬皮中裹著飽滿的芝麻餡，外皮再撒上和三盆糖就完成了，這道也是當地極為人氣的甜點之一。現在於平戶市松浦史料博物館的茶室，也能品嘗到重現百年前的南蠻洋菓子，每個月品項都會不同，搭配抹茶一起享用格外風雅。
此外，除了復原版的南蠻甜點外，平戶市內也推出許多以其為靈感所創造的嶄新甜點，熱愛甜食的甘黨(喜愛甜食的人)來到平戶市，絕對可以嘗到獨一無二的特色點心。
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