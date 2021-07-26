線上日韓體驗！有錢也無法進入的「京都藝伎茶屋」、賞釜山一年一次「5千株繡球花」

【文：行遍天下】

2020年開始，世界像是被按下暫停鍵，所有的活動、旅遊都被迫停止，每年必訪的日韓，也是許久未與她們相見。除了工作變成遠端形式，連旅遊的方式也改為線上，在家就能進行全世界的偽旅行，來場線上日韓體驗。

來去京都與華麗優雅舞伎藝伎來場私密時光

看似距離台灣很近的日本，卻因疫情的關係距離我們好遙遠，許多人紛紛忍不住直呼「好想日本」的同時，最具有日本重要藝術文化城市代表的京都，推出了線上導覽活動，平常連有錢也無法進入的京都茶屋看舞伎藝伎表演的活動，如今卻也能在線上體驗到了！

不需要人介紹也能跟舞伎直接談天，是絕無僅有的體驗。（版權所有KIMONO TEA CEREMONY©MAIKOYA．提供：MAIKOYA）

說到堪稱日本傳統文化代表地的京都，第一印象是不是就閃過花見小路上，舞伎藝伎優雅行走穿梭於石坂小路的美麗畫面呢?其實正統的藝妓和舞妓只會在茶屋接待客人，而且是「謝絕生客」的對應，日文稱「一見」，要入茶屋僅接待熟客或是由熟客介紹的客人，且價錢也是數萬日元起跳，對一般觀光客來說門檻很高。但因疫情的關係，也能夠透過線上體驗而參加了！

透過畫面可以彷彿親身感受在現場氣氛。（版權所有KIMONO TEA CEREMONY©MAIKOYA．提供：MAIKOYA）

透過線上面對面，可以與真正的舞伎藝伎直接交談與聊天，一探他們神秘的世界與茶屋裡舞伎藝伎華麗又優雅的舞姿，感受平日花錢也不見得能體驗到的傳統文化之美。

透過專家解說，更能一探美麗女子的神秘面紗。（版權所有KIMONO TEA CEREMONY©MAIKOYA．提供：MAIKOYA）

活動從身著正式裝扮的舞伎藝伎入門開始，她會親自向體驗者問候，並且開始表驗舞蹈、茶道等專業技藝，還能在活動最後親自於線上聽她們介紹日常生活或向她們提問，就彷彿像是真實的面對面一樣，與平日根本不可能接觸到的舞伎藝伎盡情交流，在充滿傳統風情的日式茶屋內，看著搖曳生姿的舞伎藝伎專屬於你的跳著舞、表演茶藝，可是只有這時候才能有的獨特體驗了。

除了舞蹈外，也會有茶道表演。（版權所有KIMONO TEA CEREMONY©MAIKOYA．提供：MAIKOYA）

活動推薦

MAIKOYA優雅舞伎藝伎的私人時光

網址：mai-ko.com/tour/geisha-online-meet-a-real-geisha-online-private

價位：線上藝伎茶道體驗4,900日元(約台幣1,244元)、線上舞伎藝伎私人時光需包團10人內50,000日元（約台幣12,694元）（線上報名9折優惠。預約取消有嚴格規定請上官網查詢）

體驗：約45分鐘

地址：京都市中京御幸町通三条下る海老屋町329

電話：+81-75-606-5303

去釜山看一年一次5千株繡球花盛開

這是一場只屬於夏日6、7月限定的浪漫風景，每年到了這個時候，堪稱韓國釜山最浪漫的一場賞花活動就會展開，在影島最南端的太宗台地區，圍繞著太宗寺周邊，超過5千株以上的繡球花齊力綻放，成為了每年暑夏來臨前最大盛事。

遊逛在粉嫩花海裡，心都飛到韓過去了。（圖片提供：釜山觀光公社）

悠悠哉哉從山下搭乘DANUBI列車往上來到太宗寺下車，還沒抵達前，周邊開得冶豔的繡球花已經到處可見，這些開得極美的花朵傳說中是太宗寺住持大師到世界各地尋找繡球花苗得來，也因此在花季時，超過30種類共計5000多株的粉嫩花一起盛開，粉藍、嫩紫、野粉、艷紅等色的顏色把整個山頭妝點得超級浪漫，而每年舉行的繡球花文化節也就吸引眾多海內外遊客造訪。

每年這時候韓國釜山有超過5千株繡球花一齊綻放。（圖片提供：釜山觀光公社）

而疫情使然，今年的賞花之旅無法前往釜山當地一探粉嫩的模樣，但還好透過鏡頭與線上活動，讓想念的旅人們可以一解相思之苦。由釜山觀光公社在7月舉行的一連串線上賞花活動，透過事先申請，可以免費的在線上跟各種花樣相遇。例如邀請來韓國達人艾瑞克李昂霖的線上講座，藉由影片與圖片的分享導覽，一步步帶遊客走入那個夢幻的場域去，體驗這一年只有此時才有的超級浪漫。還有DIY活動，成功報名的旅人可以事先在家收到體驗組，在直播時段上線，跟著達人老師的指導，做出跟繡球花相映襯的粉彩藝術與釜山繡球花俄羅斯刺繡！無法去釜山的日子，透過這些線上點滴，也能好靠近韓國呢！

若去太宗台，還可就近暢遊影島附近景點。（圖片提供：釜山觀光公社）

活動推薦

韓國7月觀光主打星—釜山

網址：韓國觀光公社台北支社

價位：免費（DIY體驗包需事先申請成功才能擁有）

時間：7/5-7開放申請DIY體驗包、線上講座第一場7/16 16:00 ∼ 17:00花我釜山（和諧粉彩藝術）、第二場7/23 16:00 ∼ 17:00名人旅遊講座（艾瑞克李昂霖）、第三場7/30 16:00 ∼ 17:00繡！釜山（釜山繡球花俄羅斯刺繡體驗）

備註：更多韓國相關資訊請見「韓國觀光公社台北支社」粉絲頁與YOUTUBE頻道、「釜山觀光公社」粉絲頁





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