不服來辯！咖哩飯「拌醬吃vs.分開吃」　日本飲食文化觀察

你想過咖哩飯要怎麼吃嗎？

咖哩飯的爭論在於拌勻混著吃與分開吃兩種，很多人認為混著吃看起來很髒，分開吃才能提升食慾。殊不知大阪第一間開設的洋食店「自由軒」，最有名的一道料理便是飯與咖哩醬混在一起上面還加了顆生蛋的名物咖哩飯。

離現在約110年前在自由軒創業之初，因偉大的電鍋尙未被發明，此無法隨時提供給客人熱騰騰的白米飯，為了讓大家吃到不會馬上冷掉的咖哩飯，於是店主經過多次研究下，終於推出這道端上桌時就是混在一起的咖哩飯。

網路與電視節目也多次討論關於吃咖哩飯的喜好如何看出個性的話題，其中有一說為，若一開始就大喇喇的將咖哩與飯混在一起吃的人，個性比較豪爽、做人大方，喜歡請大家吃飯，但較不懂得如何省錢；而完全分開來吃的人，就算過得不富裕也不會因此感到不方便或有壓力，也不會特別追求奢華的生活。

至於每一口都小心翼翼測量比例、搭配一點咖哩與飯吃的人，則屬討厭浪費揮霍金錢、但在戀愛中容易盲目、會不小心為對方付出許多花費也說不定的個性。雖說如此，在東京還真的比較少看到會將咖哩拌飯吃的人呢。

本文內容節錄自《東京·時時刻刻》一書，由城邦文化創意市集出版，作者為曾經出過《日本人，搞不懂你ㄋㄟ》、《台灣女孩頑張れ》等書的，在東京闖蕩8年目的旅遊編輯&作者miho。

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