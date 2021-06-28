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「日本環球影城ｘ鬼滅之刃」聯手了！園區神還原漫畫世界，還有海賊王8月登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 日本環球影城 (USJ)臉書專頁
圖／擷取自 日本環球影城 (USJ)臉書專頁

日本環球影城全新園區「超級任天堂世界」受疫情影響一波三折，終於成功在3月開幕，吸引許多遊戲迷暢玩。而今（28日）官方再度祭出好消息，表示確定攜手日本超夯漫畫「鬼滅之刃」打造長達半年的新企劃，預計9月中即可親臨超現實漫畫世界、親身體驗戰鬥場景，強強合體引爆粉絲熱議。

圖／擷取自 日本環球影城 (USJ)臉書專頁
圖／擷取自 日本環球影城 (USJ)臉書專頁

日本環球影城今透過官方臉書宣佈，人氣漫畫「鬼滅之刃」將首度現身園區，讓每個人都能充當帥氣的鬼殺隊！屆時除了會重現漫畫經典場景，粉絲還可實際體驗角色的戰鬥呼吸法，例如親身感受主角炭治郎的水之呼吸，還會有機會入手限定周邊，活動計劃由9/17展至明年2/13。

圖／擷取自 日本環球影城 (USJ)臉書專頁
圖／擷取自 日本環球影城 (USJ)臉書專頁

除了鬼滅之刃，另一不敗經典「海賊王」今年也不缺席。日本環球影城預計8月舉辦年度盛事「2021海賊王超凡夏日」，迎來十週年的盛會準備了現場表演節目、主角山治的海賊王餐廳，讓大小朋友忠實粉絲共襄盛舉，夏季樂園派對截至10/31。值得一提的是，因疫情調整為平日限定的園區，已於上週起開放週六及國定假日，讓更多當地粉絲能夠安排行程，台灣的大家無法出遊和出國也別難過，先坐等照片解饞，相信待全球疫情緩和後造訪時，園區勢必變得更加升級且多元。

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