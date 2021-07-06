鮭魚壽司沒上榜！日本「壽司郎」最新人氣壽司＆副餐甜點TOP5

前一陣子在台灣引爆了「鮭魚之亂」的日本知名連鎖壽司品牌「壽司郎」，近日在日本富士電視台的電視節目特輯中，公佈了自家最新的人氣菜單TOP5排行榜，分別有壽司菜單TOP5和副餐甜點TOP5。10年來身為日本連鎖壽司龍頭的壽司郎，如今在日本最熱銷的餐點品項究竟是什麼呢？不知道之前引發「鮭魚之亂」的鮭魚壽司是否上榜？看下去就對了。

壽司郎人氣壽司TOP5

電視節目公布中首先公布最新的人氣壽司TOP10，其中包括了經典生魚片握壽司，以及小朋友也喜歡的壽司菜單，和創作壽司等。而這前10中，選出的TOP5排行分別如下：

第一名：鮪魚握壽司（まぐろ） 第二名：幼鰤魚握壽司（はまち） 第三名：鮮蝦酪梨壽司（えびアボカド） 第四名：鮭魚卵壽司（いくら） 第五名：玉子燒壽司（たまご）

玉子燒壽司，常常是去吃壽司吃到飽時，點了會被說吃了不划算的品項，不過壽司郎的玉子燒壽司卻是人氣排行第五名。民眾們的綜合評價是，這玉子燒壽司的煎蛋口感綿軟，且比一般玉子燒還要還多一層，感覺吃起來幸福感滿溢。第四名的鮭魚卵壽司，是採用一等的鱒魚腹中之魚卵，且魚卵料多實在，沒在小氣的。第三名則是壽司郎2004年時推出的創作壽司「鮮蝦酪梨壽司」，採用當日捕獲的鮮蝦，全無經過冷凍便下釜鍋燙熟，將鮮蝦的甜味全保留下來。

第二名的幼鰤魚握壽司最大的魅力，在於它入口即化的口感與鮮味。採用契約養殖場內早上捕撈的幼鰤魚，以確保魚身油脂的鮮度，且是在料理前才現場處理的魚肉，而這幼鰤魚握壽司，可是關西地區的第一名呢。

榮登第一名寶座的，不是鮭魚握壽司，而是鮪魚握壽司。壽司郎的鮪魚握壽司，是使用大目鮪靠近魚骨紅肉的所謂「天身」的部分。雖然說壽司郎通常會採購整隻鮪魚以控制成本，但其實能用在壽司上的鮪魚肉是有限的。其他不能用來做壽司的部分，則會用來熬煮拉麵作為湯底，也因此壽司郎的鮪魚握壽司，可以這麼多年來一直維持100日圓的親民價格，自然也受到日本民眾愛戴。

欸？那鮭魚咧？

看了上面的壽司TOP5排行，你心中是否有疑問，那之前台灣的大家卯起來吃的鮭魚呢？看得懂日文且眼尖的朋友，或許已經在那張TOP10的圖中，看到了鮭魚握壽司的「身影」——沒錯，就是「サーモン」啦！它雖然沒有被選進TOP5排行，但也是在前十名中唷。

壽司郎副餐甜點人氣TOP5

看完壽司之後，接著來看看壽司郎不可錯過的副餐甜點排行系列，而被選出的前十名中，可包括了一年銷售額超過100億日圓的甜點和下酒菜小餐點等，其中再精選出TOP5排行如下。

第一名 時節茶碗蒸（季節の茶碗蒸し） 第二名 炸薯條（フライドポテト） 第三名 湯烏龍麵（かけうどん） 第四名 鯛魚湯底鹽拉麵（鯛だし塩ラーメン） 第五名 焦糖冰淇淋布丁（カタラーナアイスブリュレ）

被選為第五名的焦糖冰淇淋布丁，說它是布丁也不是，是冰淇淋也不是，點單後現做炙烤的焦糖表面，不僅香氣濃郁，且口感紮實且脆勁。第四名，是採用鯛魚中的鱸魚熬煮成高級湯底，其中可包括了北寄貝的拉麵「鯛魚湯底鹽拉麵」。第三名的人氣湯烏龍，則是平日限定的菜單，而且平日中午若到店裡用餐，一碗才130日圓（不含稅）喔。

壽司郎人氣副餐甜點排行第二名的是——炸薯條，現接單現炸薯條，以避免放太久會軟掉或壞掉，且據說日本女高中生們有時候常常稱壽司郎為「薯條郎」。

終於來到副餐甜點的第一名，那就是時令茶碗蒸啦！別小看這小碗茶碗蒸，裡面所使用的食材，可是壽司郎找專業管道獲得的新鮮食材，悉心熬煮成湯底後在現場蒸成的，一年銷售量達2070萬份啊。

看完了壽司郎在日本的最新人氣排行後，你心中的壽司郎排行是什麼呢？（笑）

封面圖片來源：Kiss Press

內文資料來源：富士電視台

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