無法出國也能線上觀光！「鎌倉江之島」旅遊圖輯特輯　回憶湘南海岸

你想念的湘南，是什麼模樣？

因為新型肺炎影響，海外觀光都被迫喊卡，卻也給了大家留在家裡整理照片和旅行回憶的好機會。畢竟，有時候生活喧鬧紛擾又忙碌，再加上現在拍照太方便，常常出去玩一趟照片數量就破百，讓人很難靜下來好好整理那些旅途上捕捉到的精彩畫面。趁著這個時候，JAPANKURU先針對住在日本的繁體中文圈朋友們，舉辦了超迷你的照片有獎募集活動，配合剛到來的夏天，設定「那年湘南回憶滿溢！鎌倉江之島旅遊照片」主題，透過在臉書或IG上公開分享自己的湘南旅遊照，加上 #japankuru 和 #jk_2021_shounan 投稿，一起分享在鎌倉和江之島一帶的旅遊回憶。

在大家的投稿中，我們以「地區特色」、「創意」、「攝影美感」、「故事性」等面向，選出了的10張投稿作品，並將送出微薄的謝禮「江之電一日券雙人份」。下面就一起來看看，有哪些精彩作品入選吧！（原投稿可直接點選入選者名字中的連結查看唷）

入選者

「那個光影與電影一樣的江之島」——魚漿夫婦

談談看圖小心得

A君：經典三分法構圖與海上零星的衝浪者們點綴，構成了湘南風十足的江之島風景。只是右邊江之島有點被切到，要是能留白再多一些些就完美了。

C君：喜歡這個色調與氛圍，彷彿能感受到江之島晴天早晨的陽光明媚。

S君：晴空下的江之島彷彿是玩具一般，玲瓏可愛。

L君：通透的江之島晴天，在有些泛黃的色調的烘托下，真如老照片一般充滿回憶感。

入選者

「七里之濱與江之島」——Calvin So

談談看圖小心得

A君：富士山和夕陽都是湘南海岸的特色元素，而簡單加上的人物背影剪影，更大大增加了畫面的故事性。若要說畫面中還能加點什麼，那恐怕就是江之島的剪影啦。

C君：旅途後記似的，有種旅程結束前的那種淡淡地寂寥感。

S君：有富士山與人物剪影的湘南海岸夕陽，賦予這美景更多情感。

L君：巧用人物剪影，讓觀者可以對照片有更多想像空間，很有趣。

入選者

「最近最喜歡的鎌倉景點」——東京吐槽系女子

談談看圖小心得

A君：離江之電超近！超能感受到電車之魄力！

C君：在雞蛋拌飯攪碎前拍或許會讓畫面更美味？（笑）

S君：光看圖就讓人很想去！

L君：沒想到⋯⋯原來江之電可以和這樣豐盛可愛的早餐同框哈哈哈。

入選者

「七里之濱高等學校前」——Yangfan Han

談談看圖小心得

A君：無論下什麼標都很有故事性的一張照片，真是是給觀者無限想像空間的完美瞬間。

C君：無論是角度構圖還是車上的情侶，都是瞬間捕捉力的絕佳體現。

S君：雖然是照片，卻非常能感受到江之電的奔馳感。

L君：喜歡這有點不規則的透視感，宛如江之電衝向晴空似的動感，而窗口邊的情侶是點睛之處。

入選者

「到鎌倉當然就是要來找大佛啦」——ccchi24

談談看圖小心得

A君：扇子很有夏天的感覺，而照片的構圖角度也很不錯，如果背景可用看得出來是湘南的元素的話，想必這三組合會讓畫面更佳切題。

C君：很有創意的拍法，而且鎌倉特色一目了然。

S君：很鎌倉很可愛。

L君：雖然是單純的觀光小物與美食照，但這排列組合的巧思讓照片有種莫名的喜感，神性的對話。

入選者

「江之島車站」——ninifashionpro

談談看圖小心得

A君：構圖蠻穩定，有種鳥代替人進出車站的故事感。

C君：Nice Catch。

S君：好像變成鳥的世界，有種有趣的感覺。

L君：這樣的拍攝角度很有童趣，很可愛。

入選者

「日落｜富士山｜海」——1o.30

談談看圖小心得

A君：中心構圖是非常穩當的選擇，而除了富士山之外，若能再多一點湘南特色元素會更精彩，另外也蠻建議多嘗試看看其他的構圖方式。

C君：構圖簡單氛圍佳。

S君：夕陽中的富士山好朦朧，能捕捉到這樣的景色真是太好了。

L君：晚霞與夕陽中若隱若現的富士山好像畫，而前景的海浪卻又如此真實。

入選者

「神奈川-鎌倉高校前駅」——haku._.06

談談看圖小心得

A君：完美詮釋江之島的定番場景，且無論是移動中的電車還是汽車都清楚地被捕捉下來。只是因為耀光對於某部分人來說是拍攝缺陷，若有需要也可以使用遮光罩之類的配件，緩和耀光現象。

C君：雖然說是蠻經典的角度，但這色調很迷人。

S君：標準構圖，特別喜歡這樣的色調。

L君：宛如電影場景一般，尤其是那一抹斜陽的耀光，實在太美。

入選者

「佐助稲荷神社」——yuching_aoi

談談看圖小心得

A君：很特別的場景，不過要是有一個主角的話，畫面會更有故事性。

C君：無論是色調還是構圖，都營造出一種以「微型攝影」的角度詮釋日本風景的感覺。

S君：很有攝影眼，拍出彷彿是吉卜力電影一樣的場景。

L君：一次見到這麼多迷你的稻荷大神，只覺得萌翻了。

入選者

「鎌倉海濱公園」——angel_with_photo

談談看圖小心得

A君：從稻村之崎拍攝到的富士山與江之島完美，讓人想起「南方之星」的歌。

C君：Nice Catch。

S君：這樣看富士山好雄大，非常有日本特色。

L君：長焦鏡頭壓縮海岸、江之島與富士山之間的距離，搭配有些底片感的呈色，真有如記憶中的氛圍。

期待能再次飛出去旅行的那一天

看了入選者們的精彩作品，是否讓你有在自己的旅遊規劃中，放上了新的標記呢？無論現在你所在的地方的疫情狀況如何，最重要的是安定自己的心，留意自己的身體健康，適當防疫，過好目前的每一天生活，好好工作，好好休息。相信在疫情退散的那一天，自己能有良好的身心狀態以及「財力」可以飛往你想去的地方。

很多時候，其實自由一直都在你身邊，因為沒有相對的限制，就沒有所謂的「自由」，全看你有沒有發現它了。：）

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