史上最美三溫暖！蒸桑拿也能看teamLab夢幻投影　東京六本木最新打卡點

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本近年流行三溫暖，三溫暖可以促進血液循環，對身體健康有益又讓人可以放鬆，許多日本藝人及模特兒都表示迷上，使得三溫暖在年輕人間也大受注目！最近，日本就有一家期間限定的三溫暖在東京六本木開業了，還成為了最夯的打卡熱點！

Tik Tok teamLab Reconnet Art with Rinkan Sauna

東京的teamLab數位美術館可能不少人都有去過，大型投影配合燈光及音樂效果，讓大家就像投身在一個虛幻的世界中。沒想到這種最先端的數位藝術竟然可以邊蒸桑拿欣賞？teamLab Reconnet Art with Sauna是teamLab與Tik Tok共同舉辦的活動，從2021年3月22日~8月31日於東京六本木舉行。

在會場內你可以一邊欣賞投影一邊體驗三溫暖的流程 – 清洗身體、在三溫暖蒸浴出汗、沖冷水浴、在藝術浴場區休息，重複這過程2至3次，好讓體內多餘的廢棄物排出，加速身體的新陳代謝。平常去三溫暖都是在男女分開的浴場內，但這個teamLab Reconnet是男女共同享用，但需要穿上泳衣，所以你也可以隨便拍照，享受藝術空間。

熱水浴、冷水浴及藝術浴場區分別設有多種主題場景，讓我們來逐一看看吧！

熱水浴區域 – 呼應燈陣列與螺旋

每盞燈看似普通的裝飾，只要有人從底下走過就會發出光芒及聲響，而當有人進入或離開桑拿室時，桑拿室門口附近的燈便會閃爍與室內相同色調的光芒，然後傳播開去，好讓人們感受到空間裡有別人的存在。

冷水浴區域 – 穿越過圓相

走進冷水花灑下，會被圓形光線所包圍，而且即使向前走幾步，正圓也會好好維持它的形狀。“圓相”被視為表現頓悟、真理、宇宙整體以及平等的象徵，在圓相中洗滌身心，一邊解讀自己的心境。

冷水浴區域 – 迷失於圓相

另一個冷水浴區域也是以圓相為主題，但除了圓形的光線，還會偶爾出現蝴蝶飛舞的投影，當你觸碰到蝴蝶，蝴蝶就會掉落下來，讓你投入在圓和群蝶的世界之中。

藝術浴區域 – 懸浮

在黑暗的休憩區中有一個巨大的發光球體懸浮在空中，當球體被撞擊時就會落到地面上並會在地面上滾動，而當沒有人觸摸時，它又會慢慢回升到空中，就像違反物理規律的超自然現象，讓我們探索與日常生活不同的狀態。

藝術浴區域 – 在滂沱的雨中無盡綻放的宏大生命

坐在長椅上欣賞面前廣闊屏幕披影絢麗繽紛的花朵投影，花群映像是通過電腦程序實時繪制而成，影像會受到在場人們行為舉止的影響而持續發生變化，所以每一個畫面都是獨一無二，是只屬於你的獨特體驗。

藝術浴區域 – 生命是轉瞬即逝的光的結晶

在這個區域中有無數光的結晶漂浮在空中，當你的身體觸碰到光芒，結晶便會破裂，然後擴散到整個空間當中，就像生命一樣在不間斷地流動的能量中凝固成為了轉瞬即逝的光的結晶。

每一個區域都有深層的意義，讓你邊改善及放鬆身體，邊思考生命及人生的哲理。而即使你只想放空頭腦，每一個場景都美得讓人忘卻日常的煩惱，放開身心投入在teamLab的夢幻空間裡。這個期間限定的有趣活動你會想體驗嗎？

Tik Tok teamLab Reconnet Art with Rinkan Sauna

地址：東京都港区六本木5丁目10-25

活動期間：2021年3月22日~8月31日(或會因緊急事態宣言而臨時休館)

窩日本推薦閱讀： 東京台場teamLab森大廈聲光數位藝術展：絕美藝術，現場直擊

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」