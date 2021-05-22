聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球首個「紙做的刮鬍刀」！日本百年品牌KAI貝印環保上市
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
大家平時在使用的刮鬍刀是哪一種？想必「拋棄式刮鬍刀」絕對是許多人的首選，一大包拋棄式刮鬍刀雖然便宜又方便，但是卻會對地球環境帶來可觀的垃圾。為了減少浪費、環保愛地球，日本百年刀具品牌「KAI貝印株式會社」推出了全新的「紙製刮鬍刀」，一起來看看是什麼厲害的商品吧！
全球第一款「紙製刮鬍刀」環保上市
成立於1908年已有百年歷史的KAI刀具品牌，販售居家生活用品、廚房、烘焙等相關商品，優良的品質讓他們深受主婦喜愛。
保留傳統老店舖的精隨，KAI跟上時代潮流，響應全球環保議題，研發出這款可減少塑膠用量的「紙製刮鬍刀」，與傳統拋棄式相比，塑料使用量足足減少了98%。
紙製刮鬍刀以扁平的方式販售，依照印製上的折線三兩下就能摺疊成型。刮鬍刀柄身使用如牛奶紙盒的紙製材質製成，有極佳的耐用性與防水性，在水溫40°C的環境下也能安心使用。
為了方便把毛髮從刀片上沖洗乾淨，設計可方便清洗的溝槽，整體設計就和一般拋棄式刮鬍刀沒太大差別，不用擔心太快就泡水爛掉而不能使用。而且總重量只有4克、厚度不超過5mm，對於需要常常出差、旅遊等外出的人來說既方便又環保！
紙製刮鬍刀選在今年2021/4/22的世界地球日正式發售，一起加入環保愛地球，守護地球的行列吧！
官網：https://www.kai-group.com/
窩日本推薦閱讀：日本必買口罩9款推薦–哪些才能有效阻隔病毒?口罩去哪買?外包裝日文怎麼看?
更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言