全球首個「紙做的刮鬍刀」！日本百年品牌KAI貝印環保上市

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

大家平時在使用的刮鬍刀是哪一種？想必「拋棄式刮鬍刀」絕對是許多人的首選，一大包拋棄式刮鬍刀雖然便宜又方便，但是卻會對地球環境帶來可觀的垃圾。為了減少浪費、環保愛地球，日本百年刀具品牌「KAI貝印株式會社」推出了全新的「紙製刮鬍刀」，一起來看看是什麼厲害的商品吧！

全球第一款「紙製刮鬍刀」環保上市

成立於1908年已有百年歷史的KAI刀具品牌，販售居家生活用品、廚房、烘焙等相關商品，優良的品質讓他們深受主婦喜愛。

保留傳統老店舖的精隨，KAI跟上時代潮流，響應全球環保議題，研發出這款可減少塑膠用量的「紙製刮鬍刀」，與傳統拋棄式相比，塑料使用量足足減少了98%。

紙製刮鬍刀以扁平的方式販售，依照印製上的折線三兩下就能摺疊成型。刮鬍刀柄身使用如牛奶紙盒的紙製材質製成，有極佳的耐用性與防水性，在水溫40°C的環境下也能安心使用。

為了方便把毛髮從刀片上沖洗乾淨，設計可方便清洗的溝槽，整體設計就和一般拋棄式刮鬍刀沒太大差別，不用擔心太快就泡水爛掉而不能使用。而且總重量只有4克、厚度不超過5mm，對於需要常常出差、旅遊等外出的人來說既方便又環保！

紙製刮鬍刀選在今年2021/4/22的世界地球日正式發售，一起加入環保愛地球，守護地球的行列吧！

官網：https://www.kai-group.com/

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