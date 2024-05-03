台電承諾 中火增氣減煤

台電規畫在台中電廠新設四部燃氣機組及四座地上型天然氣儲槽，國民黨團訴求，中火要換燃氣，燃煤一定要廢除才行。台電對此表示，增氣的目的在減煤，承諾台中電廠第一部燃氣機組商轉後的隔年底，啟動拆除二部燃煤機組及一根煙囪。

台電推動「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，日前在台中舉辦環境影響說明書公開會議，但地方擔憂新增燃氣機組後，燃煤機組不拆，要求台電先承諾拆掉燃煤機組，台中市長盧秀燕認為，國家電力不足「不能只押台中」，要增氣就要減煤。另一方面，居民也對於台中港區內要再設置四組燃氣機與四座儲氣槽感到憂心，在說明會現場舉牌抗議。

台電解釋，為確保台中市民與全台國人用電，推動燃氣機組計畫，增加燃氣可以讓供電穩定，並繼續減少燃煤，呼籲在地支持台中用電。

台電規畫的「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，將設置四部總裝置容量五百五十萬瓩以下的高效率新燃氣複循環機組，搭配最新汙染防治設備，空汙排放將可再進一步減量，燃氣機組逐步商轉後，既有的燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，達成二○三五年台中電廠以氣換煤的目標。

中火目前有十部燃煤機組，燃氣機組發電功率較燃煤機組大，碳排也少一半，不過，目前地方與台電的對話仍存在歧異，地方希望先拆燃煤機組，以防燃氣機組增加了，但燃煤機組沒拆，繼續可使用。