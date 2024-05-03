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政院再注千億 台電今年仍虧百億

聯合報／ 記者侯俐安陳儷方／台北報導
台電去年累計虧損3800億，行政院會昨天通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，歲出部分編列1000億元，補助台電吸收用電成本所需經費，將送立法院審議。圖／報系資料照片
台電去年累計虧損3800億，行政院會昨天通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，歲出部分編列1000億元，補助台電吸收用電成本所需經費，將送立法院審議。圖／報系資料照片

台電去年累計虧損三千八百億，行政院會昨天通過「一一三年度中央政府總預算追加預算案」，歲出部分編列一千億元，補助台電吸收用電成本所需經費，將送立法院審議。台電指出，綜合此次電價調整、政院撥補以及燃料價格回跌，估計台電今年虧損可以縮小到一百億元左右。

行政院長陳建仁表示，受到百年大疫、烏俄戰爭與地緣政治影響，國際燃料價格大幅上漲，導致台電公司去年、前年發電成本大幅增加；台電同時也兼負照顧民生、穩定物價、支持弱勢等國家政策任務，當時配合國家政策，電價未能立即足額調整，來反映發電成本，進而導致虧損，並面臨龐大的營運壓力。

台電撥補一千億後，能彌平多少虧損？台電公司副總經理王振勇表示，若沒有千億補助和電價調漲，預估台電今年將虧損兩千一百多億，經過四月一日調漲電價，將增加六三〇億，加上這次千億元撥補，加計考慮燃油價格，預估今年虧損縮小到一百億。

針對立法院日前表決通過在野黨「電價凍漲」提案，陳建仁表達「深表遺憾」，指行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則，本次電價調整是依據我國電業法四十九條規範的電價審議機制，由工商團體、消費者團體、學者專家與政府代表，組成電價審議會後提出此決議，政府依法須遵守電價審議結果並予以執行。

對於國民黨團痛批經濟部行政傲慢，揚言凍審經濟部預算。經濟部長王美花昨日回應，國會應理性問政，行政部門則努力做事，共謀國家最大利益。

台電 王美花 行政院 陳建仁 電價

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