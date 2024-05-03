台電：盼核二乾貯場比照核一解套

歷經十一年，核一廠室外乾貯設施問題，在新北市政府、台電的和解下，終於解套，外界關注，核二廠用過的燃料棒若能改放入核一乾貯設施，有利核二解決燃料滿池問題，進而有望重啟；不過，從目前法規上來看，就算核二也跟著解套，核二恐怕也不能快速重啟，還得要經過法規修法、核能安檢、電業執照申請等重重關卡，才能重啟。

清華大學工程與系統科學特聘教授葉宗洸表示，核二乾貯場只有規畫，還沒興建，核二只要把爐心用過核燃料退出來送到核一乾貯場貯存，核二就有機會重新運作，核一與核二相比，核二要重啟發電會比核一來得更快，而且問題會比較少。

台電指出，無論是核一建置完成的乾貯，或是核二要趕快蓋的乾貯設施，以全球經驗來說，都是高階核廢料處理的重要路徑，尤其是四月地震頻傳，核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀態。

核二乾貯場進度 仍紙上作業

目前核二乾貯進度，還停留在紙上作業，台電已取得「營建工地逕流廢水汙染削減計畫」的核准，但因為遲無法施工，向新北政府農業局提出「水土保持計畫相關期限展延申請」也未獲核准，因而衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」三項訴訟案，目前均在法院審理中。

台電希望新北市政府高抬貴手，比照核一廠行政調解模式，化解雙方訴訟疑慮，讓核二廠室外乾貯設施能盡早完工啟用，若能與新北市政府達成和解取相關許可，工程預估二年可完工。

核一、核二是早期興建，廠內用過核燃料池（濕式貯存）容量有限，不足以容納運轉執照效期四十年間所有用過核子燃料，台電比照其他國家模式，在各廠興建乾式貯存設施，以滿足核電廠運轉四十年產生的用過燃料棒貯存需求。

台電已就核一乾貯場與新北市政府達成協議，新北市可望近日就放行已卡關十一年的核一廠室外乾貯設施水土保持計畫，外界認為，核二用過燃料棒可先移放至核一乾貯場內，則核二重啟運作似乎露出一線曙光，但台電表示「不行」，因涉及開發項目變更問題，規格也不適合貯存核二用過燃料。

針對台電指稱核一乾貯設施不適合貯放核二用過燃料棒一事，葉宗洸認為，只要更換適合核二用過燃料棒的乾貯桶即可，他認為既然台電已準備好可以興建核二乾貯場，也許適合核二用過燃料棒的乾貯桶也已經準備好，透過此方式將核二的用過燃料棒，暫時存在核一廠乾貯場技術上應該是沒問題的。