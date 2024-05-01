電價凍漲協商藍綠互嗆 韓國瑜喊閉嘴交院會

今日立法院會表決通過國民黨團所提「凍漲電價、檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施」之提案。國民黨團表示，新國會、新民意，今天的表決是新民意向民進黨政府錯誤能源政策，發起改革的第一步、第一槍。這是人民的怒吼，也是全民對錯誤的能源政策表達最強烈的抗議。國民黨團表示，民進黨八年執政電價高漲35%，去年光是物價就大漲2.49%，受薪階級薪資負成長1.04%，7年來首次負成長，人民苦哈哈。

2024-04-30 18:16