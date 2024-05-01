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電價凍漲協商藍綠互嗆 韓國瑜喊閉嘴交院會

聯合報／ 記者林縉明張睿廷歐陽良盈／台北報導
藍白立院黨團提出電價凍漲等案，立法院長韓國瑜（右）昨天主持朝野協商。記者曾學仁／攝影
藍白立院黨團提出電價凍漲等案，立法院長韓國瑜（右）昨天主持朝野協商。記者曾學仁／攝影

藍白立院黨團提出電價凍漲等案，立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商，藍綠黨鞭隔空互嗆而無法達成共識，韓國瑜插話要求大家閉嘴，裁示送交院會處理。國民黨團昨甲級動員，最終在國民黨團與民眾黨團聯手下，通過電價凍漲決議。

民進黨團幹事長吳思瑤昨在朝野協商時表示，韓國瑜主持的立法院創下很多惡例，像程序委員會阻擋排案等，台灣民主不能被沒收，喊話「傅崐萁不要趕著下班」。傅崐萁頻插話「這是浪費大家時間」，吳思瑤反嗆：「你在（中共政協主席）王滬寧面前半句話都不敢吭，為何在台灣國會這麼鴨霸？」傅不甘示弱反擊，批評民進黨團浪費全民時間，「到底誰閹割發言權？誰是薪水小偷，偷全民的錢？」立法院不是民進黨開的。

韓國瑜眼見藍綠發言僵持不下，形成隔空互罵局面，喊話「大家都閉嘴」；經休息溝通後，朝野仍無法達成共識，裁示送交院會處理。

民眾黨團有別於過去表決多半棄權，昨天到場六名委員都支持國民黨團的凍漲提案。

傅崐萁 吳思瑤 國民黨 民進黨 王滬寧 韓國瑜

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