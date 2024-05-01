立院藍白聯手決議凍漲電價 政院：依法執行審議結果

國民黨、民眾黨立院黨團昨天在立法院會聯手通過提案，要求行政院責成相關部會即刻檢討能源政策，並凍漲電價。行政院表達遺憾、經濟部則尊重國會決議，但均強調電價調整是依電業法等法律完成審議機制，政府須遵守電價審議結果並執行。

「電價凍漲是在野黨態度，呼籲民進黨政府盡速檢討能源政策，避免電價不斷調漲。」國民黨立委牛煦庭指出，在野黨要為民喉舌，要譴責民進黨錯誤的能源政策導致電價上漲造成物價影響，立場當然要說清楚，給全民一個交代；如果民進黨政府能源政策再不調整，十月的電價審議委員會可能還會再調整一次電價。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，立法院二○一五年決議要求成立電價審議委員會，電價調整須採用精算公式，二○一七年電業法修正將其入法，行政機關依法行政，藍白卻聯手支持立法院做出違法決議，這就是自打嘴巴，「修過的法律要用決議反對，公部門怎麼做事？」她說，俄烏戰爭後國際燃料大漲，各國都在漲電價，台灣必須反映成本才能經營永續，盼藍白不要再搞政治，讓電價回歸專業。

立法院國民黨團及民眾黨團各自提出電價凍漲案。國民黨提案主張，「立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策並提出因應對策與配套措施。」民眾黨團提案要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電各項支出及撙節措施，且經委會審議通過前，電價全面緩漲。

立法院長韓國瑜昨天上午召集朝野協商未達共識，送交院會處理。院會中午進行表決，優先處理國民黨團提案，國民黨團跟民眾黨聯手，以贊成五十九票、反對五十票，表決通過。民眾黨提案，藍白再度聯手，以贊成五十八票、反對五十票，表決通過，並且否決民進黨團修正動議。

行政院發言人林子倫表示，對立法院相關決議表達遺憾之意；行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環。

林子倫說，此次電價調整經工商團體、消費者團體、學者專家及政府代表組成的電價審議會討論後共同決議，政府依法須遵守並執行。

經濟部表示，去年底台電累積虧損三八二六億元，若不調整電價，今年將再虧損二一二四億元，對台電公司確保穩定供電、投資電網強韌等業務有極為不利影響，且相較核電占比較高的法國、韓國，我國電價調漲相對和緩。