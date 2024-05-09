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台電：桃園線路多 易受外界影響

聯合報／ 記者陳儷方侯俐安／台北報導
桃園4月起成為停電新聞頻發的熱區，台電表示，目前已經增援人力強化電網韌性中。圖／台電提供
桃園4月起成為停電新聞頻發的熱區，台電表示，目前已經增援人力強化電網韌性中。圖／台電提供

桃園四月起就成為停電新聞頻發的熱區，桃園市長張善政昨呼籲台電與市政府合作找解方，穩定桃園供電。台電發言人蔡志孟則回應，桃園線路多，本來建立電網韌性就需要一步一腳印，目前台電已經增援人力強化中。行政院長陳建仁也表示，停電與缺電是完全不同的情況，希望媒體與民代能以證據說話，不要以訛傳訛。

針對張善政喊話台電，希望合作找解方，共同指定專家成立專案小組，進行桃園供電設施的檢視與改善，台電則暫時未對專案小組一事做評論。

對於桃園四月以來停電頻仍，台電說，桃園地區有多達一一○九條供電線路，這些線路很容易受到外界環境、外物碰觸以及設備故障等因素的影響，發生停電情況。

蔡志孟解釋，停電事故大致可分為外力影響及設備故障，台電七日即執行跨區人力支援巡檢工作，以求及早發現設備弱點並加以改善，就不用等到故障停電才修復。至於外力影響方面，則是透過包覆裸露設備方式，減少松鼠或小鳥觸碰導致停電。

陳建仁也表示，台電已啟動桃園整體巡檢計畫，會請新北、新竹、苗栗營業處一百多位同仁加入，停電和缺電是不同的情況，不應混為一談。

停電 台電 張善政 陳建仁

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