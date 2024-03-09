法界人士：秘密偵查依法應適度公開

金門地檢署偵辦大陸漁船翻覆二死案，檢方以偵查不公開為名對相關調查秘而不宣，但依相關辦法，對國家安全或社會矚目案件，有適度公開說明必要；監察院已行文法務部，要求在案件偵結後提供書類、有關卷證影本參考，將調查檢方有無失職，法務部表示，會依相關規定處理。

大陸船與海巡署 在金門外海因碰撞翻覆造成兩死案，金門地檢署已分案調查海巡署有無過失致死等責任，海巡署及相關官員如今都以檢方要求偵查不公開為由，對相關調查結果三緘其口；但依法務部頒訂「偵查不公開作業辦法」說明，「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」。

法界人士表示，陸船翻覆釀死案發生已經廿多天，偵查高度保密的後果，是讓陸籍存活漁民、海巡署執法人員各自解讀事實，造成不可預測的害處。只要真相一天不出爐，兩岸的敵對氣氛就一再加劇，恐釀成國安危機；翻船釀死案是「對國家安全有重大影響的事」，既然如此，偵查秘密應適度鬆綁。

此外，由於高檢署前檢察官張熙懷質疑金門地檢署未積極偵查，日前赴監察院檢舉金門地檢署違法、失職，監察院本周一行文法務部表示，海洋委員會海巡署CP-1051艇於二月十四日在金門海域取締大陸漁民造成死、傷結果，請法務部依職權要求金門地檢署於案子偵查終結後，將結案書類、相關資料製作成影本，提供監察院辦案參考。

陸船翻覆案歷經十五場協商仍未果，陸方離開金門前稱「後果由民進黨當局負責」。陸委會副主委兼發言人詹志宏昨稱，陸方代表團階段性任務已結束；雙方部分事項已有共識，強調對方清楚我方訴求「應該尊重我方司法部門的調查」，期待檢方完成調查後，雙方再對罹難者善後、人道慰問等進行安排。

至於兩岸下一輪協商是否需待司法調查結束後才重啟，詹志宏回應，「是啊」。