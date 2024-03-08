邱太三喊降溫 但「需等待對岸」

陸委會主委邱太三和海基會董事長李大維昨天赴立院內政委員會做業務報告並備質詢，就兩岸局勢緊張。邱太三說，「我們當然是要降溫」，但一個銅板敲不響，需等待對岸，他呼籲中共應把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

面對藍委詢問，現在兩岸情勢升溫，陸委會如何和對岸溝通，邱太三就上述回應。他說，因為（兩岸）談判過程中各有所堅持，他們（中國大陸）可能因為政治敏感，將持續關注後續反應。

對於大陸去年底取消ＥＣＦＡ部分項目關稅減讓後，今年是否再有行動，李大維認為，ＥＣＦＡ是互利互惠，不是單方面，取消也可能造成連鎖反應，陸方會非常審慎處理，「我還是審慎樂觀」。

雖然邱太三稱兩岸要降溫，國民黨立委賴士葆昨天在國防委員會質詢時透露，北市文山區一帶選區的空軍數公頃閒置用地，憲兵近期開始搬進去，準備要成立一個五百人的憲兵營，當地原是空軍不要用的空營地，現在憲兵車輛、槍械、砲彈、油料要進來，開始準備要打仗了嗎？

憲兵參謀長呂正方說，辛亥營區是配合新興兵力編成，進行規畫進駐。兵力規模不到一個營。邱國正表示，軍方物資進駐，不是要打仗，不然槍砲就進駐了，憲兵會向地方報告，他會妥處。

國防部規畫軍隊進駐辛亥營區，也打亂地方發展規畫，當地文山區興昌里長吳融昊表示，去年底就有收到類似消息，確實有居民擔心軍隊進駐，未來若打仗，住家周邊會先成為戰場。