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陸船2死者返鄉將再掀波 郭正亮曝嚴重後果：4執法人員恐變通緝犯

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為金門漁船事件，家屬要搭船返回大陸前，先到金門殯儀館向死者上香，一度掩面痛哭情形。記者蔡家蓁／攝影
圖為金門漁船事件，家屬要搭船返回大陸前，先到金門殯儀館向死者上香，一度掩面痛哭情形。記者蔡家蓁／攝影

大陸「三無」漁船在金門海域翻覆釀兩死案，兩岸歷經15場協商仍無法達成共識，目前兩名身故船員的遺體已成二次相驗，不排除會有第三次相驗程序，金馬澎分署副分署長蔡茂埕近日也表示，會在最短時間內，讓家屬將親人帶回故鄉。前立委郭正亮昨(6)日透過節目憂心表示：「遺體運回大陸後，他們一定會驗，結果若得出不同的說法，到時候一定會引發軒然大波」。

郭正亮昨日在政論節目《綠也掀桌》中說：「遺體還在台灣，台灣這邊不能解剖，因為要家屬同意，那要怎麼結案？假設台灣迫於家屬要辦後事的壓力，還遺體給他們，台灣的檢察單位可能就會趕快結案；這是憑觀察法結案，沒有驗屍，因為不能驗，遺體要運回，不能火化，因為對方沒有同意」。

郭正亮接著推斷還回屍體後的嚴重後果，認為：「運過去之後他們一定會驗，結果得出不同說法，那怎麼辦？」郭正亮說：「一定會有不同說法，那時候就變成大陸的法院說他們驗出什麼，那有不同的認定，我們這邊已經結案了，到時候一定會引發軒然大波」，結果變成「4位執法人員變成中國大陸永遠的通緝犯」。

談及此事的深遠影響，郭正亮更認為日後金廈海域兩岸漁民的互動將更加敏感，但民進黨政府並不是那麼在乎金門、馬祖，但中國大陸也不會真的攻打金門，陸方的目的是為突顯兩岸在金廈海域的管轄權之爭。

兩岸關係 郭正亮 金廈海域

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