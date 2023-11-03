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2023台北國際旅展 退輔會農場展攤引領親近自然旅遊風潮

聯合新聞網／ 文、圖／退輔會
圖／退輔會
圖／退輔會

台北國際旅展今日於南港展覽館隆重開幕，退輔會帶領所屬五大農場共同參展，現場吸引許多搶好康的民眾。

今年退輔會的旅展主題是「農場旅遊年」，這一主題呼應了農場旅遊的盛行，現場除了介紹退輔會農場四季風景及行程建議外，也準備許多特色伴手禮，以滿足遊客的需求。

圖／退輔會
圖／退輔會

民眾在退輔會展攤有機會品嚐及購買到退輔會農場美食和特產，其中包括《彰化農場》的五香花生豆、海寶黑蜆魚薯薯，以及《武陵農場》的金萱茶和烏龍茶。此外，還有《清境農場》的羊乳片和羊奶口口餅，而《福壽山農場》則以蘋果果凍和脆片(蘋果口味)為人所熟知。《臺東農場》的欣欣香米和洛神花蜜餞也受到廣泛關注，每家展示的產品都受到現場民眾的熱烈歡迎。

圖／退輔會
圖／退輔會

為了讓消費者更深入了解退輔會農場的特色，退輔會設計了​一款手遊，透過此款遊戲增加民眾對農場的印象。此外，現場還有打卡換贈品、有獎徵答、手作體驗等各種活動，讓民眾感受到更多互動體驗。

今年旅展將為期四天，欲了解更多退輔會農場旅遊資訊，切勿錯過引領農場旅遊風潮的台北國際旅展，一同探索臺灣之美！

旅展 展覽 武陵農場 伴手禮

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